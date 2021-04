Les PC ONE de CORSAIR sont mis à jour avec la série AMD Ryzen 5000 et les processeurs Intel Core de 11e génération.



CORSAIR, leader mondial des équipements et systèmes hautes performances pour les joueurs, les créateurs de contenu et les passionnés de PC, annonce aujourd'hui la mise à jour des configurations de sa gamme de PC de jeu compacts phares : le CORSAIR ONE a200 et le CORSAIR ONE i200. Ces deux machines offrent des vitesses fulgurantes grâce aux derniers CPU disponibles - soit un AMD Ryzen™ 9 5900X, soit un Intel Core i9-11900K - associés à l'immense puissance et à la vitesse des graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ 3080. Comme toujours, chaque CORSAIR ONE est soutenu par une gamme complète de composants CORSAIR primés, dans un format incroyablement compact et unique.







Le CORSAIR ONE a200 est équipé d'un processeur Ryzen 9 5900X à 12 cœurs et 24 threads, tandis que le CORSAIR ONE i200 dispose d'un nouveau processeur Intel Core de 11e génération, jusqu'à un Core i9-11900K. Que vous choisissiez AMD ou Intel, chaque CORSAIR ONE est capable de mener à bien des tâches complexes, des jeux intenses et des applications exigeantes avec facilité. Le GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, doté de l'architecture Ampere et de la technologie NVIDIA DLSS 2.0 AI, offre des performances étonnantes en matière de création de contenu et de jeux en 3D, avec des graphismes d'un réalisme saisissant et des fréquences d'images fluides, même en jouant avec un niveau de détail maximal en 4K.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les CORSAIR ONE a200 et CORSAIR ONE i200 bénéficient tous deux de l'incomparable facteur de forme compact qui est la marque de fabrique de la famille CORSAIR ONE, sans pour autant faire de compromis sur la puissance d'un ordinateur de bureau de taille normale grâce à son système breveté de refroidissement liquide à convection assistée. Avec un port USB Type-C moderne ajouté au panneau d'E/S en façade, les CORSAIR ONE a200 et i200 sont équipés d'un ensemble de composants CORSAIR hautes performances, tels que 32 Go de mémoire DDR4 VENGEANCE LPX, une alimentation SF750 80 PLUS Platinum SFX et un SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe de 1 To ainsi qu'un disque dur de 2 To.



Avec des configurations actualisées intégrant les derniers matériels d'AMD et d'Intel, les nouveaux CORSAIR ONE a200 et CORSAIR ONE i200 placent la barre encore plus haut pour les PC compacts prêts pour le jeu et le streaming.



Disponibilité, garantie et prix



Les CORSAIR ONE a200 et CORSAIR ONE i200 sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne CORSAIR en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. La disponibilité sera bientôt étendue à d'autres régions.



Les CORSAIR ONE a200 et CORSAIR ONE i200 sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de CORSAIR dans le monde entier.



Pour des informations actualisées sur la disponibilité : Cliquez ICI.



