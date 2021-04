PowerColor sort discrètement la Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate.



PowerColor a lancé discrètement la carte graphique Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate. À ne pas confondre avec la RX 6900 XT Red Devil Limited Edition, qui est essentiellement une RX 6900 XT Red Devil avec quelques accessoires supplémentaires dans la boîte, la nouvelle Red Devil Ultimate est livrée avec des vitesses d'overclocking plus élevées. Le BIOS "OC" par défaut fait tourner la carte à 2235 MHz en horloge de jeu et à 2425 MHz en fréquence de boost maximale, contre 2105 MHz en horloge de jeu et 2340 MHz en fréquence de boost maximale sur la RX 6900 XT Red Devil standard. Le BIOS silencieux de la Red Devil Ultimate la fait tourner à 2135/2335 MHz, ce qui est identique au BIOS "OC" de la Red Devil standard.







HotHardware, qui a examiné la carte, rapporte que la Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate est basée sur un bin supérieur du silicium "Navi 21". Nos propres sources nous disent que cette carte fait partie d'une nouvelle vague de cartes graphiques RX 6900 XT custom-design que les partenaires d'AMD vont lancer dans les prochains jours, basées sur des bins plus élevés du silicium, permettant à la fois des horloges plus élevées sur la boîte et une meilleure durabilité de la fréquence de boost.







Le Red Devil Ultimate est basé sur le nouveau GPU Navi 21 XTXH d'AMD, qui a le device ID 0x73AF, alors que toutes les variantes existantes du Navi 21 sont 0x73BF. On prétend que XTXH est un bac spécial avec un meilleur potentiel d'OC, des fuites plus faibles, etc. On ne sait pas si cela est vrai pour le moment, on ne sait pas non plus si ces cartes sont livrées avec des limites d'ajustement d'OC réellement augmentées dans Wattman, ou si un BIOS/pilote spécial est nécessaire. La prochaine version de GPU-Z ajoutera la détection correcte de la Navi 21 XTXH



HOTHARDWARE