MSI présente le moniteur Optix MAG342CQ.



MSI a annoncé une nouvelle entrée dans sa gamme de moniteurs Optix MAG. Le MAG342CQ utilise une grande dalle VA de 34 pouces avec une résolution UWQHD (3440 x 1440) qui offre des caractéristiques attrayantes pour un joueur : un taux de rafraîchissement de 144 Hz associé à un temps de réponse (évalué) de 1 ms et une courbure confortable et pas trop agressive de 1500R. L'inclusion de l'Adaptive Sync (qui signifie la prise en charge des technologies de taux de rafraîchissement variable) contribue à renforcer son pedigree de jeu.











La luminosité, cependant, est assez faible sur ce panneau particulier, puisque sa luminance typique est apparemment de 250 nits seulement. Malgré cela, le panneau VA permet un rapport de contraste de 3000:1, avec une bonne couverture des couleurs (DCI-P3 89,48%/sRGB 112,2%). L'entrée/sortie est assurée par 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 et 1x prise écouteurs x1.



Aucune date de mise sur le marché ni aucun prix de vente conseillé n'étaient disponibles au moment de la rédaction de cet article.



TECHPOWERUP