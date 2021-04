Microsoft annonce le Surface Laptop 4 : APUs Intel Tiger Lake ou AMD Renoir.



L'héritage matériel de Microsoft remonte à plus de quatre décennies, aux premiers jours de l'informatique personnelle. Alors que Windows créait et inspirait de nouvelles expériences informatiques, de nouveaux accessoires matériels Microsoft permettaient aux gens d'interagir avec elles. À l'intersection du matériel et du logiciel, des expériences magiques sont possibles. Cette conviction est au cœur de tous les produits que nous fabriquons chez Microsoft, et c'est particulièrement vrai pour nos produits Surface. Depuis près de dix ans, Surface est à l'origine d'expériences révolutionnaires qui plongent les gens dans leur flux créatif, éliminant les frictions qui existent souvent entre les gens et la technologie.







Surface permet aux gens de s'adapter à de nouvelles façons de travailler et de créer grâce à des appareils innovants et polyvalents qui offrent un design et des performances de premier ordre, des pavés numériques et des trackpads de qualité, des caméras et des micros exceptionnels, ainsi que des technologies d'affichage tactile immersive.



De l'étudiant qui apprend sur sa Surface Go ou Surface Laptop Go, au travailleur intellectuel sur sa Surface Pro 7+, en passant par le professionnel créatif qui travaille sur une Surface Book 3, ces produits servent désormais de lien vital avec les connexions, le contenu et le travail. Il est stimulant de penser à tout ce qui peut être réalisé sur une Surface.







Depuis des années, le Surface Laptop se démarque de la masse grâce à un savoir-faire unique. Nous avons dit à quel point nous étions convaincus de l'importance des détails et cette conviction est récompensée lorsque nous constatons que le Surface Laptop obtient régulièrement le meilleur taux de satisfaction client de sa catégorie.



Lorsque nous examinons ce que les clients apprécient le plus, nous constatons un mélange unique de capacités du produit et de détails. Pour certains, il s'agit d'une expérience de frappe satisfaisante et de finitions en Alcantara. Pour d'autres, ce sont les capacités immersives du toucher, la qualité vidéo, nos écrans 3:2 et la compatibilité fiable des applications. Nous pensons, nous aussi, que les performances d'un appareil vont au-delà de ce qui peut être mesuré dans les spécifications.



Les clients nous disent que les performances de la Surface Laptop se distinguent non seulement par ce qu'il peut faire, mais aussi par la façon dont il parle aux sens et inspire les gens. Nous avons travaillé dur pour continuer à innover tout en préservant les éléments que les clients apprécient le plus dans ce produit. Nous avons le plaisir de vous présenter le Surface Laptop 4.







La Surface Laptop 4 est, avant tout, optimisé pour les expériences Microsoft. Il conserve le design, les détails et les matériaux iconiques que nos clients apprécient. Avec nos écrans tactiles PixelSense 3:2 en modèles 13,5" ou 15", les clients peuvent choisir entre des finitions Alcantara ou métal dans une variété de couleurs audacieuses que vous ne trouverez nulle part ailleurs, y compris une nouvelle finition Ice Blue.



La Surface Laptop 4 est doté d'une caméra frontale HD intégrée avec une incroyable capacité de faible luminosité et un réseau de microphones de studio, ce qui vous permet de vous exprimer clairement lorsque vous vous connectez avec vos proches ou participez à une réunion de travail virtuelle cruciale. Grâce à l'écran tactile à fort contraste de 201 PPI et aux haut-parleurs Dolby Atmos Omnisonic, vous vivrez une expérience cinématographique qui vous plongera dans vos films et émissions préférés, où que vous soyez.



Que ce soit par le biais de l'écran tactile vibrant, du grand trackpad avec prise en charge des gestes ou de son expérience de frappe leader du secteur, le Surface Laptop peut s'adapter à votre flux de travail préféré. La Surface Laptop 4 offre le choix entre les processeurs Intel Core de 11e génération et les processeurs mobiles AMD Ryzen avec Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 cœurs) ; dans les deux cas, vous bénéficiez d'une expérience fluide qui répond aux exigences modernes et multitâches.



Dans les deux cas, nous nous sommes associés pour personnaliser le silicium de manière à améliorer les performances et l'autonomie de la batterie. À l'extérieur, vous voyez du style et de la sophistication. Soulevez l'écran sans effort, et ce produit vous entraînera dans votre flux. Que ce soit au bureau, dans le salon, dans un café ou dans une salle de classe, rien ne se rapproche du look et de la convivialité de ce produit.



La Surface Laptop 4 rejoint le Surface Laptop Go pour offrir une variété d'options d'ordinateurs portables. Choisissez la couleur, la taille et le prix qui vous conviennent. Disponible à partir de 999,99 USD, le Surface Laptop 4 peut être commandé dès aujourd'hui aux États-Unis, au Canada et au Japon, et sera disponible sûr d'autres marchés dans les semaines à venir. Les commandes seront expédiées à partir du 15 avril. Les fans de Surface aux États-Unis qui achètent le Surface Laptop 4 sur microsoft.com ou bestbuy.com avant le 15 avril recevront les Surface Earbuds comme cadeau spécial, sur nous.



Des appareils conçus pour permettre des environnements de travail hybrides et inclusifs



Si l'on se tourne vers l'avenir, il est clair que le travail flexible est là pour rester. Selon notre dernière version de l'indice des tendances du travail, plus de 70 % des travailleurs interrogés souhaitent que les options de travail flexible à distance se poursuivent. Pour les environnements de travail et d'apprentissage hybrides, les appareils doivent aider les gens à être productifs, en permettant la collaboration avec le bon équilibre entre puissance et performance. Ils doivent être polyvalents pour fonctionner dans différents environnements et être hautement sécurisés. Le Surface Laptop 4, les écouteurs Surface et les nouveaux accessoires de réunion et de collaboration de Microsoft montrent comment notre portefeuille évolue et innove pour accélérer le travail hybride. Les clients de tous les secteurs d'activité apprécient déjà le Surface Laptop pour sa mobilité, sa facilité d'utilisation, sa puissance, ses performances et ses fonctions de sécurité de niveau entreprise.



Le Surface Laptop 4 offre une sécurité incroyable prête à l'emploi avec une protection matérielle, micrologicielle, logicielle et d'identité intégrée. Les clients peuvent garder le contrôle des informations sensibles grâce à un disque dur amovible pour la conservation des données et bénéficier d'une sécurité et d'un contrôle accrus grâce au déploiement et à la gestion des appareils dans le cloud, jusqu'à la couche du micrologiciel.



Dans toute la gamme de facteurs de forme et de prix disponibles, de notre plus grand Surface Hub à notre Surface Duo de poche, nous restons déterminés à fournir des appareils innovants qui permettent aux gens de rester productifs. À cette fin, nous avons le plaisir de vous annoncer que Surface Duo est désormais disponible pour les entreprises et les établissements d'enseignement dans d'autres pays européens. Visitez microsoft.com ou contactez votre revendeur agréé local pour passer votre commande.



La famille de produits Surface et les accessoires Microsoft offrent des options de produits audacieuses et variées, des meilleurs 2-en-1 aux meilleurs ordinateurs portables. Choisissez la combinaison unique de produits adaptée à votre travail, vos intérêts et vos environnements. Chaque détail de ces produits a été inspiré par les possibilités que vous pourriez créer avec eux. Nous espérons que vous ressentirez, dans toutes vos passions, la même inspiration et la même attention qui ont présidé à la fabrication de ces produits.



