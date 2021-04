Spire annonce les alimentations Eagleforce certifiées 80 Plus.



Spire lance une nouvelle série d'alimentations ATX puissantes et fiables, certifiées 80 PLUS. La série d'alimentations EagleForce ATX est destinée aux passionnés de PC et aux joueurs de PC. Equipée de composants sélectionnés de haute qualité, elle fournit une puissance optimale dans les circonstances les plus exigeantes. Les unités EagleForce sont conformes à la norme de spécification Intel 2.31 version avec une conception de circuit avancée, incluant des composants de meilleure qualité A supportant les plus récents micro-processeurs Intel & AMD dual core & quad core.







Contrôle auto-thermique du ventilateur, maximisant les performances de refroidissement de l'air tout en maintenant des niveaux sonores réduits. Economique en énergie et conforme aux normes Energy Star et 80 PLUS de l'Active Power Factor Correction (APFC). Ainsi que ErP 2013 Lot6, qui garantit que votre PSU utilisera moins de 1 W en veille système et une efficacité de transfert inférieure à 45% en veille 5 V. Logés dans des boîtiers à revêtement noir poudré, ils bénéficient d'une garantie fabricant de 2 ans.



Voici la fiche technique :



- Certifié 80 Plus,

- Conforme à la spécification ATX Ver. 2.31,

- Câbles plats et connecteurs EZ gainés,

- Connecteurs VGA/HDD et d'alimentation blindées EMI,

- Prend en charge les systèmes Intel et AMD les plus récents,

- Ventilateur DC silencieux de 120 mm Ventilateur PWM,

- Vitesse du ventilateur variable grâce au régulateur de température,

- Complètement silencieux 10.0 dBA jusqu'à 45C/113 F,

- Correction active du facteur de puissance (APFC),

- Haute efficacité (86%) jusqu'à 30% de consommation électrique en moins,

- I/O/OVP/OLP et SCP Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surpuissances et les courants,

- Câbles de sortie : 20+4P *1, 500 mm, SATA+SATA+IDE *1, 500 mm, IDE+IDE+SATA *1, 500 mm, IDE+SATA+SATA *1, 500 mm, P8 (4+4) *1, 600 mm, P6 (2+4) *2, 600 mm,

- Garantie constructeur de 2 ans.



Elle sera disponible en 500 et 600W.



Les Prix :



- EAGLEFORCE 500 W 80+ : 49.95 euros,

- EAGLEFORCE 600 W 80+ : 57.95 euros.



