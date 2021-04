be quiet! annonce l'alimentation Pure Power 11 FM et met à jour ses modèles SFX et TFX

be quiet!, leader sur le marché allemand des alimentations PC depuis 2007*, annonce trois nouvelles gammes d’alimentations. La Pure Power 11 FM est une déclinaison entièrement modulaire de la Pure Power 11, disponible en versions 550, 650 et 750 Watts, et destinée aux utilisateurs PC cherchant tant la versatilité des câbles modulaires que le rendement 80 PLUS® Gold, allant jusqu’à 93,9%. Les afficionados de machines compactes peuvent quant à eux faire évoluer dès aujourd'hui leurs systèmes grâce aux alimentations SFX Power 3 et TFX Power 3, offrant des performances de haut vol dans des formats SFX et TFX.



Pure Power 11 FM : l’alimentation grand public devient entièrement modulaire

Chez be quiet!, la gamme Pure Power est synonyme de fiabilité sans égal et de fonctionnalités haut de gamme, le tout à prix compétitif. La gamme Pure Power 11 FM n’y fait pas exception : en utilisant uniquement des câbles modulaires en lieu et place des câbles fixes habituels, seuls ceux ayant une réelle utilité dans la machine ont besoin d’être branchés. Il en résulte une meilleure circulation de l'air et des températures plus basses sans oublier une gestion facilitée de l’intérieur du boitier. La Pure Power 11 FM est équipée de câbles plats noirs, à l’exception du 20+4 pins, gainé noir.



Deux rails de 12V indépendants pour une stabilité à toute épreuve, associés à quatre connecteurs PCI-Express (deux pour le modèle 550 Watts), font de la Pure Power 11 FM une alimentation extrêmement polyvalente, qu’il s’agisse de propulser des configurations PC silencieuses, des machines de jeu ou de travail puissantes, ou même des systèmes disposant d’un GPU haut de gamme.



Certification 80PLUS® Gold et topologie avancée

Tous les modèles de Pure Power 11 FM sont certifiés 80 PLUS Gold, avec un rendement montant jusqu’à 93,9% sur 230 Volts, un niveau absolument exceptionnel pour cette gamme d’alimentation. Les principaux avantages d’un tel rendement sont la faible consommation d’énergie et, par conséquent, des coûts réduits ainsi qu’un fonctionnement plus silencieux et plus frais. La Pure Power 11 FM est équipée de la technologie « LLC + SR + DC-DC » pour assurer une stabilité avancée et une régulation des tensions optimale.



Le refroidissement est confié à un ventilateur de 120mm optimisé pour le silence et disposant de pales conçues pour un airflow maximal, permettant ainsi d’atteindre le fonctionnement quasi inaudible qui a fait la réputation de be quiet!. Comme d’habitude, tous les circuits de protection les plus modernes (notamment l’UVP, l’OVP, le SCP, l’OPP, l’OCP et l’OTP) sont intégrés. be quiet! offre à la Pure Power 11 FM une garantie s’étendant sur 5 ans.



SFX Power 3 et TFX Power 3 : de hautes performances dans un format compact

La troisième itération de ces blocs alimente efficacement les systèmes haute performance dans les formats réduits que sont le SFX et le TFX. Malgré leurs dimensions réduites, les SFX Power 3 et TFX Power 3 fournissent assez de ports pour alimenter un système mini-ITX moderne et un rail 12V robuste pour supporter une carte graphique dédiée. La gamme SFX Power 3 est disponible en 300 Watts et 450 Watts, offrant une efficacité 80PLUS® Bronze. Deux modèles de TFX Power 3 sont disponibles en 300 Watts : la TFX Power 3, avec un rendement 80PLUS® Bronze, et la TFX Power 3 Gold qui dispose d’un rendement particulièrement élevé et montant jusqu’à 91,7% (80PLUS® Gold).



Toutes ces nouvelles alimentations à format réduit de be quiet! sont équipées de câbles noirs pour un look contemporain. Un ventilateur de 80 mm haut de gamme est régulé selon la température pour un refroidissement efficace et silencieux. De plus, des circuits de protection modernes (dont notamment l’UVP, l’OVP, le SCP, l’OPP, l’OCP et l’OTP) sont intégrés, faisant de ces alimentations un excellent choix pour les utilisateurs de PC professionnels, HTPC ou de petites machines de jeu.



Les Pure Power 11 FM seront disponibles à partir du 23 avril au prix recommandé de 89,90 euros (550 Watts), 99,90 euros (650 Watts) et 114,90 euros (750 Watts). Les modèles compacts seront disponibles le même jour à un prix conseillé de 57,90 euros (SFX Power 3 300 Watts), 69,90 euros (SFX Power 3 450 Watts), 57,90 euros (TFX Power 3 300 Watts) et 69,90 euros (TFX Power 3 300 Watts Gold).



* Source : Donnés GFK, chiffres basés sur les ventes d’alimentations PC internes, janvier 2021