Les sorties Netflix de la semaine #49.







Blade Runner 2049



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Le contenu d’une tombe attire l’attention d’un grand industriel et pousse l’agent K, « blade runner » de la police de LA, à suivre la trace d’une légende disparue.



The Circle US – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : La stratégie compte dans ce jeu inspiré des réseaux sociaux où les joueurs tentent d’accroître leur popularité et d’éliminer la concurrence, avec 100 000$ à la clé.



Ride or Die



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Rei aide la femme qu’elle aime depuis des années à échapper à son mari violent. Pendant leur fuite, leurs sentiments l’une pour l’autre s’embrasent.



Love & Monsters



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Sept ans après avoir survécu à l’apocalypse et l’invasion de monstres, l’infortuné Joel quitte son confortable bunker souterrain pour retrouver son ex.



VON GURU