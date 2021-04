TECHPOWERUP nous propose le test du : Thermaltake W1 Wireless.



Thermaltake est l'une des rares entreprises à avoir organisé des événements d'exposition en ligne pour remplacer la perte de Computex 2020 et CES 2021 en raison de COVID-19, et l'une des rares à avoir réellement amélioré ces événements au fil du temps. Non seulement il y a eu des événements publics et des annonces de nouveaux produits en janvier, mais la société a organisé des séances de presse détaillées en tête-à-tête pour chaque produit d'intérêt.



J'ai été particulièrement intéressé par leurs nouveaux périphériques. Avec la nouvelle gamme Argent, Thermaltake vise à présenter un ensemble de produits haut de gamme à l'apparence épurée pour plaire à la plupart des gens. Nous allons examiner le clavier Argent K5 séparément puisqu'il est arrivé juste quelques jours avant le nouveau W1 Wireless. Merci encore à Thermaltake pour l'envoi d'échantillons à TechPowerUp !







Bien qu'il ne fasse pas directement partie de la gamme Argent, il est fortement influencé par le nouveau schéma de conception adopté par la société. Le W1 Wireless est sans aucun doute un clavier de grande taille, principalement en raison du repose-poignet intégré que l'on voit sur la photo ci-dessus.



Sinon, nous voyons un bel appareil que la société annonce avec trois moyens de connectivité : filaire (USB), sans fil via Bluetooth, et sans fil via un réseau 2,4 GHz. Il n'y a pas non plus de batterie interne, Thermaltake utilisant des piles AA remplaçables. Quelques autres éléments viennent s'ajouter à la longévité promise du W1 Wireless, et nous allons tout passer en revue dans cet examen qui commence par un regard sur les spécifications dans le tableau ci-dessous.







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP