THE GURU3D nous propose : MSI Afterburner en version 4.6.4 Bêta 2.



Vous pouvez maintenant télécharger la dernière version de MSI Afterburner 4.6.4 Beta 2. Cette version (v16079) ajoute un support initial pour les CPU Intel de 11ᵉ génération, un support expérimental pour les CPU mobiles AMD Ryzen, une augmentation de la limite d'overclocking de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30x0 et plus encore.



La nouvelle version MSI Afterburner 4.6.4 Beta 2 a demandé beaucoup de travail et apporte un support pour les dernières cartes graphiques, un support mobile ainsi qu'un nouveau support pour les CPU. Nous espérons que l'attente en valait la peine.







Notre conseil est simple : si la version n'est pas publiée ici sur Guru3D.com dans la section des nouvelles ou des téléchargements, il ne s'agit pas d'une version publique officielle, ce qui vous expose à un risque, voire à une vulnérabilité. Pour cette seule raison, soyez très méfiant si vous téléchargez MSI Afterburner depuis une partie externe. Notre distribution est sûre, et c'est le seul moyen pour vous de savoir si les téléchargements n'ont pas été trafiqués, s'ils sont instables ou même vulnérables.



MSI Afterburner 4.6.4 Beta 2



- Ajout du contrôle du voltage pour les cartes graphiques de la série AMD RADEON RX 6700 XT (reference design),

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU Intel de 11ᵉ génération,

- Ajout d'un support expérimental pour les CPU mobiles AMD Ryzen,

- Correction du problème de l'absence de capteur de température de la mémoire sur les cartes graphiques AMD RADEON 5700/5700 XT séries,

- Augmentation de la limite d'overclocking de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30x0,

- Le serveur de statistiques RivaTuner a été mis à niveau vers la version 7.3.2.



Pour la télécharger : Cliquez ICI.



THE GURU3D