MSI prépare les SSD MEG Z590 Unify Series et Spatium M.2 NVMe.



Lors d'un événement médiatique en Chine, MSI a dévoilé une poignée de nouveaux produits qu'il n'a pas encore lancés à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment de la série ATX MEG Z590 Unify et de la nouvelle gamme Spatium de SSD NVMe M.2 haut de gamme. La société a déjà lancé la carte mère MEG Z590I Unify Mini-ITX, qui sera bientôt rejointe par la MEG Z590 Unify et la MEG Z590 Unify-X, plus grandes, dans le format ATX standard.



Ces deux cartes mères Unify s'adressent aux professionnels de l'overclocking et sont équipées de puissantes solutions VRM 16+2 phases pour CPU qui utilisent des DrMOS 90 A, des PCB 8 couches, un trio d'emplacements PCIe Gen 4 M.2 (utilisant éventuellement la segmentation PCIe de l'emplacement x16 PEG) et la dernière solution audio embarquée Audio Boost 5 de la société.



















Ce qui distingue la MEG Z590 Unify de la Unify-X, c'est que cette dernière ne comporte que deux emplacements DIMM DDR4, soit un DIMM par canal de mémoire. Il s'agit de la topologie la plus souhaitable pour l'overclocking de la mémoire (et une raison pour laquelle les records d'OC de la mémoire sont généralement établis sur les cartes mères Mini-ITX). Ensuite, la société a dévoilé la série Spatium de SSD NVMe M.2 haut de gamme.



Disponibles avec un certain nombre de dissipateurs thermiques (options ?), ces disques tirent parti de l'interface hôte PCI-Express 4.0 x4 et sont proposés dans des capacités allant jusqu'à 4 To. Ils utilisent des flashs 3D TLC NAND, et offrent des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 7000 Mo/s en lecture, et jusqu'à 6900 Mo/s en écriture.



TWITTER (Momomo US)