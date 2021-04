Samsung met à jour le moniteur de jeu premium Odyssey G9.



Un listing a fait surface sur le site chinois Taobao, présentant ce qui est décrit comme la mise à jour 2021 du moniteur de jeu Samsung Odyssey G9 ultra-premium. Il conserve l'ADN de l'Odyssey G9, c'est-à-dire la dalle VA de 49 pouces, la résolution de 5120×1440 et la courbure de 1000R.







Le diable, comme toujours, est dans les détails ; le nouveau moniteur devrait être doté d'une solution de rétroéclairage MiniLED avec 2048 zones de gradation, ce qui devrait permettre un rapport de contraste de 4 000:1 et une éventuelle certification DisplayHDR 2000, la première du genre, par VESA.











Le maximum actuel de la norme est de DisplayHDR 1400, ce qui représente un véritable saut pour une qualité HDR maximale.







Les autres caractéristiques comprennent un taux de rafraîchissement aussi rapide que 240 Hz avec des temps de réponse de 1 ms et la prise en charge du badge compatible G-Sync de NVIDIA ainsi que du FreeSync Pro d'AMD.







Une profondeur de couleur de 10 bits et une couverture de couleur de 95 % de la DCI-P3 font également partie de la liste des caractéristiques.







Le G9 2020 d'origine est disponible pour un prix déjà élevé de 1 799 Dollars ; cependant, son cousin 2021 amélioré est maintenant proposé au prix exorbitant de 4 599 Dollars. Il pourrait s'agir d'une simple précommande, alors que l'annonce officielle de Samsung n'est pas encore faite.



