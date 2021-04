L'APU AMD Ryzen 7 5700G présenté et testé.



Nous avons reçu plusieurs fuites et benchmarks pour les prochains processeurs Ryzen 5000G d'AMD, ceux-ci provenaient tous d'échantillons d'ingénierie, mais nous avons maintenant notre premier regard sur le 5700G de détail.







L'AMD Ryzen 7 5700G porte le numéro de modèle 100-000000263 attribué aux précédentes rumeurs et a été testé dans CPU-Z avec un score de 631 points en performance single-threaded avec 6782 points en multi-threaded, et dans Cinebench R20 il a obtenu 6040 points.







La carte graphique Vega intégrée ne dispose d'aucun pilote officiel, mais GPU-Z signale un processeur Vega 8 avec 12 multiprocesseurs en continu et une horloge de base de 2 GHz. AMD n'a pas encore annoncé officiellement de processeurs Ryzen 5000G, il est donc difficile de savoir dans combien de temps ils seront lancés et s'ils seront disponibles ou non sur le marché.







CHIPHELL