GALAX prépare des mémoires DDR5 qui seront overclocké de marque HOF.



GALAX a annoncé sur Facebook qu'il développe sa prochaine génération de modules de mémoire DDR5 destinés aux overclockers. Les modules sont probablement fabriqués sous la marque HOF (Hall of Fame), car l'annonce provient de la poignée OC Lab de la société qui commercialise ses produits de la série HOF. L'annonce est également accompagnée de photos de plateaux de puces DRAM DDR5 fabriquées par Micron Technology.







Avec les principales marques de mémoire pour le jeu et l'overclocking annonçant le développement de produits de mémoire DDR5, on peut se demander où se trouvent les plateformes pour ces modules de mémoire. Selon la rumeur, le prochain processeur Intel Core de 12e génération "Alder Lake-S" dans le boîtier LGA1700 pourrait comporter une interface mémoire DDR5. La première plateforme client-bureau d'AMD avec DDR5 verrait la transition vers le nouveau socket AM5.



TECHPOWERUP