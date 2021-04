EK lance des micro-extenseurs statiques pour la série Quantum Torque.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, étend la gamme de raccords Quantum Line Torque avec des extensions micro-statiques. Avec ces interconnexions premium de petit diamètre, il deviendra très facile de surmonter les problèmes d'espace limité où l'insertion d'un raccord ou d'un autre adaptateur est tout simplement impossible en raison de leur diamètre. D'un point de vue esthétique, ils sont parfaitement adaptés aux raccords de la série EK-Quantum Torque.











Cette série de prolongateurs statiques se compose de 8 modèles différents, dont la finition et le type de filetage varient. Ils sont tous usinés CNC en laiton avec des joints toriques EPDM de haute qualité pour l'étanchéité. Ils peuvent être serrés à la main ou avec une clé Allen de 9 mm.



EK-Quantum Torque Micro Extender Couleur statique



Leur finition s'aligne sur celle des raccords EK-Quantum Torque, avec 4 variations différentes - Nickel, Titane Satiné, Nickel Noir et Noir.



Longueur statique du Micro Extender EK-Quantum Torque



Ils mesurent 7 mm de long, ce qui est dans la plupart des cas suffisant pour surmonter tout obstacle qui ne vous permet pas d'utiliser un raccord ordinaire ou un adaptateur.



Type de filetage statique du micro-extenseur EK-Quantum Torque



Selon le type de filetage, ils ont des applications différentes. Les M-F sont parfaits pour décaler un raccord à des fins de routage de tube. Les M-M sont parfaits pour connecter deux composants ensemble, par exemple un réservoir autonome et un pump-top ou pour ajouter un port de drainage.



- EK-Quantum Torque Micro Extender Statique MM,

- EK-Quantum Torque Micro Extender Statique MF.



Disponibilité et prix



Les prolongateurs statiques de la série EK-Quantum Torque Micro sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Voici la grille tarifaire :







