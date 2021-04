Les prochains processeurs pour serveurs Sapphire Rapids d'Intel comporteront jusqu'à 56 cœurs avec mémoire HBM.



Intel vient de lancer sa gamme de processeurs Xeon Scalable Ice Lake-SP, dotée de la nouvelle conception de cœur de processeur Sunny Cove. Construits sur le nœud 10 nm, ces processeurs représentent le premier produit d'expédition 10 nm d'Intel conçu pour les entreprises. Cependant, un autre produit 10 nm va être lancé pour les entreprises. Intel prépare déjà la génération Sapphire Rapids de processeurs Xeon et aujourd'hui, nous pouvons voir plus de détails à ce sujet. Grâce à l'information anonyme que VideoCardz a reçue, nous avons un peu plus de détails comme le nombre de cœurs, les configurations de mémoire et les options de connectivité. Le Sapphire Rapids s'annonce comme une plateforme très compétitive. Notez que la diapositive est un peu ancienne, mais elle contient des informations utiles.











La gamme comprendra 56 cœurs et 112 threads, et ce processeur aura un TDP de 350 watts, nettement supérieur à celui de ses prédécesseurs. Peut-être l'une des notes les plus intéressantes de la diapositive est le département de la mémoire. La nouvelle plateforme fera ses débuts avec la norme DDR5 et apportera des capacités plus importantes avec des vitesses plus élevées. Parallèlement au nouveau protocole, le design en chiplet de Sapphire Rapids apportera la mémoire HBM2E aux CPU, avec jusqu'à 64 Go par socket/processeur. La norme PCIe 5.0 sera également présente avec 80 voies, accompagnant quatre liaisons Intel UPI 2.0. Intel est également censé étendre la configuration x86_64 ici avec des extensions AMX/TMUL pour un meilleur traitement INT8 et BFloat16.



VIDEOCARDZ