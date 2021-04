Alphacool présente quatre nouveaux radiateurs extrêmement grands.



Alphacool présente quatre nouveaux radiateurs extrêmement grands. Les deux premiers radiateurs sont destinés aux ventilateurs de 180 ou 200 mm et ont une épaisseur de 86 mm. Les radiateurs NexXxoS Monsta de 200 et 400 mm offrent une énorme surface de refroidissement. Les deux radiateurs ont 7x ports G1/4" standard. 6 des ports sont pour l'entrée/sortie et le 7ᵉ port est situé à l'extrémité de la chambre et ne peut être utilisé que pour remplir, drainer ou purger le radiateur. La densité des ailettes a été réduite de 16 à 12 FPI pour permettre l'utilisation de ventilateurs à pression statique plus faible et à des régimes plus bas.



















Le nouveau radiateur Nova 1080 UT60 est une version plus épaisse du radiateur Nova 1080 XT45. Son énorme surface de refroidissement est comparable à celle de trois radiateurs UT60 de 360 mm. Cela permet de refroidir facilement plus de 1000 W de chaleur excédentaire avec des ventilateurs tournants extrêmement silencieux à silencieux. Cela équivaut à un AMD Threadripper 64 cœurs de la dernière génération et à au moins deux cartes graphiques GeForce RTX 3090.



Le radiateur NexXxoS XT45 Quad est le petit frère des radiateurs Nova. Il est livré avec deux plaques de montage de ventilateur, chacune pouvant accueillir quatre ventilateurs de 120 ou 140 mm. Cela correspond à la capacité de refroidissement de deux radiateurs de 280 mm ou d'un radiateur de 560 mm. Cela devrait être suffisant pour tout système composé d'un CPU et d'un GPU, quel que soit le modèle, même avec un overclock.



Voici les fiches techniques :











Comme toujours, toutes les parties du radiateur en contact avec l'eau sont en cuivre. Les préchambres, les canaux de refroidissement et les ailettes sont tous en cuivre. Seules les plaques de montage et les plaques latérales du radiateur sont en acier. Les filetages sont tous en laiton, car le cuivre pur serait trop mou.



Avec l'Apex Liquid ECO, Alphacool présente un liquide de refroidissement entièrement nouveau qui se caractérise par son caractère écologique. Le liquide peut donc être éliminé facilement. La base est de l'eau filtrée par osmose, très pure. Les additifs supplémentaires ont un effet antibactérien et assurent une tension superficielle plus faible du liquide de refroidissement. Il est ainsi plus facile de briser les bulles dans le circuit. Apex Liquid ECO est compatible avec tous les matériaux, mais pas avec les métaux mixtes.











Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP