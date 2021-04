THE GURU3D nous propose le test de la : Corsair RM650x (2021).



L'une des séries d'alimentations les plus populaires de Corsair est la gamme RMx. Incroyablement fiable, très stable, silencieuse et de bonne apparence. Cependant, cela fait un certain temps que la génération précédente est sortie, et en 2021, Corsair a décidé de réorganiser et de relooker un peu plus les unités, en les adaptant à l'époque actuelle des alimentations. La série RMx silencieuse est certifiée 80plus Gold, ce qui signifie que son efficacité est de 90% à 50% de charge à 110v et même 92% à 230v. L'efficacité compte. Le PSU lui-même est entièrement modulaire ; pour la plupart d'entre vous, avec une fenêtre de panneau latéral dans leur châssis, un must vraiment comme vous voudrez des câbles modulaires. La nouvelle mise à jour apporte un beau produit sombre, utilisé maintenant est un ventilateur 135 mm ML pour un fonctionnement silencieux (était un ventilateur 140mm fluid dynamic bearing).



Le PSU est passif dans un mode hybride. L'unité d'alimentation a été modifiée sur le plan de l'audibilité avec un mode ventilateur zéro RPM, ce qui signifie que le ventilateur de refroidissement s'éteint entièrement pour un fonctionnement quasi-silencieux et passif à faible et moyenne charge. Cette alimentation certifiée 80 Plus Gold dispose donc d'un fonctionnement silencieux du ventilateur Zero-RPM jusqu'à une certaine charge. Le produit est livré avec des condensateurs de qualité et des câbles entièrement modulaires. Corsair a également reconfiguré le câblage ; pour notre modèle 650W testé, vous disposerez de quatre connecteurs PCIe PEG 6/8 pin répartis sur deux câbles. De même, sur le front des cartes mères, nous avons vu de plus en plus de fabricants passer à des têtes d'alimentation à 4/8 broches à phases et à cadrans plus nombreux ; cela a également été mis à niveau, puisque l'unité offre deux connecteurs EPS12V.







La série RMx silencieuse est proposée en cinq modèles, les RM550x, RM650x, RM750x, RM850x (tous de 16 cm de long), et un boîtier de 180 mm de long, le RM1000x. Les chiffres figurant dans les noms des produits font évidemment référence à leur puissance maximale en watts. Il s'agit d'une série de produits certifiés Gold, ce qui signifie qu'elle est efficace à 90 % à 50 % de charge et que l'efficacité compte. Il y a de nombreuses années, l'efficacité des blocs d'alimentation ne dépassait pas 70 %, ce qui signifie que 30 % de la puissance utilisée s'évanouissait et se perdait dans l'espace tout en payant la facture d'électricité.



Aujourd'hui, nous tournons autour de 90% d'efficacité. Le RM650x lui-même est également 100% modulaire ; pour la plupart d'entre vous qui ont une fenêtre de panneau latéral dans leur châssis, c'est un must car vous aurez besoin de câbles modulaires. Tous les câbles sont de couleur complètement sombre, des connecteurs aux fils en passant par les manchons.



Comme mentionné, le ventilateur du PSU ne tourne même pas jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine charge ou température, donc si votre PC est inactif et ne fait presque rien, le ventilateur déjà plutôt silencieux se désactivera. Le ventilateur contrôlé thermiquement et par la charge tourne progressivement à partir de 40% de charge, donc jusqu'à 260 Watt de consommation d'énergie ; ce PSU 650W ne fait aucun bruit, mais même pendant une utilisation plus stressée et les jeux reste silencieux.



Dans l'ensemble, nous avons beaucoup à vous montrer et à tester. N'oubliez pas qu'étant donné qu'il s'agit d'un produit grand public ou haut de gamme, vous bénéficierez également d'un avantage supplémentaire. Une garantie exceptionnelle, Corsair vous soutient pendant 10 ans sur cette série de PSUs. Hé, c'est tout de l'or en soi, jetez un coup d'œil rapide et puis allons de l'avant dans l'examen.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D