DEEPCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Neptwin V2.0.



NEPTWIN V2 est un refroidisseur de processeur spécialisé à 6 tuyaux de chaleur. NEPTWIN est le premier refroidisseur de CPU conçu pour supporter le contrôle multiple de la vitesse du ventilateur PWM. Ses ailettes en aluminium de taille supérieure et sa base en cuivre hautement polie et réfléchissante font de NEPTWIN l'un des meilleurs refroidisseurs de CPU et une excellente solution thermique pour les environnements de jeu.























Performances de refroidissement efficaces



6 heatpipes en poudre métallique frittée en forme de U conduisent rapidement la chaleur du CPU pour éviter toute surchauffe. Les dissipateurs thermiques à double tour ajoutent à cette superbe performance de refroidissement.



Deux ventilateurs de 120 mm à LED PWM







Un flux d'air important est nécessaire pour une dissipation thermique efficace du dissipateur. NEPTWIN V2.0 est équipé de deux ventilateurs super silencieux de 120 mm à LED bleues, dont l'un est compatible avec le PWM, ce qui permet d'obtenir un équilibre parfait entre un flux d'air puissant et un bruit réduit.



Base en cuivre bien polie







La base en cuivre est dotée de caloducs solidement soudés pour améliorer la conduction de la chaleur du processeur vers le dissipateur.



Compatibilité universelle







Équipé de plusieurs clips pour supporter Intel LGA20XX/1366/115X/775 et AMD AM4*/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.



Les Dimensions :







Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 49.94 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



DEEPCOOL