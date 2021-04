NETGEAR nous propose un nouveau routeur : Le Nighthawk Pro Gaming XR1000.



Netgear va commencer à vendre le routeur Wi-Fi 6 Nighthawk Pro Gaming XR1000 équipé du système d'exploitation Duma OS 3.0, un système d'exploitation conçu pour les joueurs.











"Duma OS 3.0 comprend le "geofencing" qui exclut les zones où il y a beaucoup de tricheurs et les zones où l'environnement de communication est mauvais, l'"allocation de la bande passante (QoS)" qui augmente la priorité de la communication du jeu et de la connexion à chaque serveur. Équipé de fonctions telles que "Ping heat map" qui vous permet de vérifier la qualité. En préparant l'environnement de communication, il est possible d'obtenir un avantage dans le jeu. La technologie sans fil prend en charge deux bandes : la bande de 2,4 GHz (jusqu'à 574 Mbps) et la bande de 5 GHz (jusqu'à 4 804 Mbps). Le processeur est un triple-cœur de 1,5 GHz, la mémoire est de 256 Mo de flash et 512 Mo de RAM, l'interface est USB3.0x1, Gigabit LANx4, Gigabit WANx1.



Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 295 mm, profondeur 200 mm, hauteur 64 mm et poids 600 g.



La garantie du produit est de 3 ans et l'appareil est proposé à un prix d'environ 225 euros.



THE GURU3D