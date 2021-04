La carte graphique Legion Radeon RX 6900 XT de Lenovo en photo.







Lenovo semble avoir l'intention d'entrer sur le marché des cartes graphiques grand public avec ses cartes graphiques AMD Radeon de la marque Legion. Legion est la division gaming de Lenovo, qui propose actuellement des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des moniteurs et des périphériques de jeu préfabriqués. Des photos de la carte graphique Lenovo Legion Radeon RX 6900 XT avec un PCB et un refroidisseur personnalisés ont été vues en ligne.



Elle est équipée d'un refroidisseur massif à trois ventilateurs qui semble avoir une épaisseur de 3 fentes. La carte graphique est également dotée d'un éclairage RVB sur les côtés et la plaque arrière. Le refroidisseur a un look similaire à celui de la carte graphique de référence AMD Radeon VII, mais avec quelques ajouts. La carte graphique Legion Radeon RX 6900 XT a quelques caractéristiques physiques uniques par rapport à la Radeon VII, comme la plaque arrière avec un logo Legion éclairé en RVB.



Les photos de l'échantillon d'ingénierie de la carte graphique Legion Radeon RX 6900 XT ont été divulguées sur Weibo, une plateforme de médias sociaux basé en Chine.











Il n'y a pas d'information si Lenovo prévoit de vendre ses cartes graphiques Radeon séparément ou en tant qu'options de carte graphique dans l'un de ses ordinateurs de bureau de jeu Legion.



Pour en savoir plus sur la Lenovo Legion : Cliquez ICI.



VORTEZ