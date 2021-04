ViewSonic présente la série VX18 de moniteurs à prix abordable.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, présente sa dernière gamme de moniteurs économiques pour le divertissement à domicile et les jeux. Les moniteurs de la série VX18 sont disponibles dans des tailles allant de 24 à 34 pouces et sont dotés de la technologie de synchronisation adaptative, d'un temps de réponse ultra rapide de 1 ms (MPRT) et de fréquences de rafraîchissement allant de 144 Hz à 165 Hz. Créée pour les utilisateurs sensibles au prix qui recherchent des caractéristiques de haute performance, la gamme d'écrans VX18 offre des options intéressantes pour tous les types d'applications de divertissement.















La série de moniteurs VX18 comprend les modèles VX2418-P-MHD, VX2718-P-MHD, VX2718-PC-MHD, VX2718-2KPC-MHD, VX3218-PC-MHD et VX3418-2KPC. Chaque moniteur est doté d'une connectivité de synchronisation adaptative, de sorte que les écrans peuvent synchroniser de manière transparente la sortie de la fréquence d'images entre la carte graphique et le moniteur. Cela garantit une expérience de jeu fluide en éliminant les déchirures d'écran et les bégaiements. Les moniteurs VX18 sont également livrés avec les préréglages ViewMode exclusifs de la société, qui offrent des performances à l'écran améliorées pour diverses applications de divertissement telles que le visionnage/le streaming de films, l'édition de fichiers ou les jeux vidéo.



"Avec la gamme de moniteurs VX18, ViewSonic est en mesure de fournir aux utilisateurs soucieux de leur budget les fonctionnalités qu'ils souhaitent pour le jeu et le divertissement", a déclaré Jenny Faber, chef de produit chez ViewSonic America. "Alors que la distanciation sociale et le travail à distance continuent d'influencer nos activités quotidiennes, les maisons ont été transformées en retraites numériques où nous pouvons nous connecter, travailler et jouer. Les chambres à coucher, les cuisines et les salles de loisirs sont désormais des espaces privilégiés pour le travail virtuel, l'apprentissage à distance et le divertissement.



La série de moniteurs ViewSonic VX18 a été conçue pour prendre en charge le large éventail de modes de connexion actuels, du jeu et du streaming vidéo à la création et au partage de contenu interactif. Nous proposons plusieurs écrans capables de fournir une qualité d'image et une fluidité visuelle avec différentes tailles d'écran, résolutions et écrans plats ou incurvés ; la série VX18 offre à l'utilisateur un large choix pour s'adapter au mieux à son style de vie."



Voici les principales caractéristiques de la gamme :



VX2418-P-MHD



- Moniteur 24 pouces avec résolution native Full HD (1920x1080),

- Design élégant et sans cadre pour une visualisation transparente et la configuration de plusieurs moniteurs,

- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz (w/DisplayPort) et temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie Adaptive Sync ; préréglages ViewMode exclusifs pour des performances d'écran optimisées,

- Les options de connectivité comprennent 2 HDMI (v1.4) et DisplayPort (v1.2),

- Disponible en mai 2021 à un prix de vente estimé à 194 Dollars.



VX2718-P-MHD



- Moniteur 27 pouces avec résolution native Full HD (1920x1080),

- Design élégant et sans cadre pour une visualisation transparente et la configuration de plusieurs moniteurs,

- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz (w/DisplayPort) et temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie Adaptive Sync ; préréglages ViewMode exclusifs pour des performances d'écran optimisées,

- Les options de connectivité comprennent 2 HDMI (v1.4) et DisplayPort (v1.2),

- Disponible dès maintenant à un prix de vente estimé à 215 Dollars.



VX2718-PC-MHD



- Moniteur 27 pouces avec résolution native Full HD (1920x1080),

- Écran incurvé 1500R,

- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz (w/DisplayPort) et temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie Adaptive Sync ; préréglages ViewMode exclusifs pour des performances d'écran optimisées,

- Les options de connectivité comprennent 2 HDMI (v1.4) et DisplayPort (v1.2),

- Disponible en avril 2021 au prix public estimé de 205 Dollars.



VX2718-2KPC-MHD



- Moniteur 27 pouces avec résolution native QHD (2560x1440),

- Écran incurvé 1500R,

- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz (w/DisplayPort) et temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie Adaptive Sync ; préréglages ViewMode exclusifs pour des performances d'écran optimisées,

- Les options de connectivité comprennent 2 HDMI (v2.0) et DisplayPort (v1.2),

- Disponible en avril 2021 au prix public estimé de 276 Dollars.



VX3218-PC-MHD



- Moniteur 32 pouces avec résolution native Full HD (1920x1080),

- Écran incurvé 1500R,

- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz (w/DisplayPort) et temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie Adaptive Sync ; préréglages ViewMode exclusifs pour des performances d'écran optimisées,

- Les options de connectivité comprennent 2 HDMI (v1.4) et DisplayPort (v1.2),

- Disponible en avril 2021 au prix public estimé de 276 Dollars.



VX3418-2KPC



- Moniteur 34 pouces avec résolution native WQHD (3440x1440),

- Écran incurvé 1500R avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz (w/DisplayPort) et un temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie Adaptive Sync ; préréglages ViewMode exclusifs pour des performances d'écran optimisées,

- Les options de connectivité comprennent 2 HDMI (v2.0) et 2 DisplayPort (v1.4),

- Disponible en juin 2021 pour un prix de vente estimé à 450 Dollars.



