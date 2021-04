Silicon Power dévoile une station d'accueil de stockage 7-en-1.



Avec tous les périphériques et appareils mobiles dont disposent aujourd'hui les utilisateurs, il est plus rapide que jamais de manquer d'emplacements sur un ordinateur portable. Et, avec les nouveaux ordinateurs portables, beaucoup de ces emplacements sont difficiles à trouver. Silicon Power (SP) lance la SU20, une station d'accueil 7-en-1, pour donner aux utilisateurs la possibilité d'étendre les connexions de leur ordinateur portable avec une pléthore d'options.







Cette solution complète permet aux ordinateurs portables, aux notebooks et aux tablettes Type-C d'accéder aux ports qui ont été supprimés sur les modèles les plus récents. Connectez-vous à 1 port HDMI, 3 ports USB Type-A, 1 port USB-C PD, 1 lecteur de carte SD et 1 lecteur de carte microSD, le tout à partir d'une seule entrée Type-C. L'entrée Type-C prend en charge la recharge en mode passthrough pour alimenter votre appareil sans avoir à sacrifier l'alimentation pour l'extension des ports. Une bande passante allant jusqu'à 5 Gbps via ses 3 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, plus 1 port USB-C PD (max. 60 W), permet des transferts de données rapides entre votre appareil et vos périphériques.



L'efficacité à son meilleur



Le port HDMI prend en charge la qualité haute-définition 4K sur plusieurs écrans, sans temps de latence. Les lecteurs de cartes SD et microSD sont compatibles avec les cartes SDHC/SDXC et peuvent fonctionner simultanément pour un flux de travail accéléré. Les 4 ports USB (3 de type A et 1 de type C) permettent de connecter simultanément une variété de périphériques différents à votre appareil.



Voici la fiche technique :



.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI



