EK lance les blachplate Quantum Vector FE RTX 3080 et 3090.



EK, lance des plaques arrière séparées pour les blocs d'eau pour GPU haute performance Special Edition qui ont été conçus pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 et 3090 Founders Edition. Les plaques arrière EK-Quantum Vector FE RTX 3080 et 3090 sont disponibles séparément en raison de nombreuses demandes d'utilisateurs qui souhaitaient que leurs blocs soient d'une seule couleur au lieu d'avoir une plaque arrière argentée contrastée sur une version noire du bloc d'eau et vice-versa.







Cette plaque arrière fournit un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU et l'arrière de la section VRM de la carte de circuit imprimé. En raison de la petite taille de la carte et du bloc lui-même, la plaque arrière nervurée présente une surface accrue pour une puissance de refroidissement passif supplémentaire. Elle est disponible en aluminium anodisé avec une finition argentée ou noire.



La version argentée est destinée au bloc d'eau argenté EK-Quantum Vector FE RTX 3080, pour en faire un boîtier argenté complet, tout comme la plaque arrière noire est destinée au bloc d'eau noir EK-Quantum Vector FE RTX 3080. En remplaçant la plaque arrière de série par une autre de couleur différente, vous obtenez un look véritablement monochrome.







Cette plaque arrière fournit un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU, la VRAM montée à l'arrière et l'arrière de la section VRM de la carte de circuit imprimé. La plaque arrière nervurée offre une surface accrue pour un refroidissement passif supplémentaire afin de compenser la petite taille de la carte et du bloc lui-même. Il s'agit d'une plaque arrière hybride qui combine un refroidissement actif et passif. La partie "active" du refroidissement est obtenue par une section de la plaque arrière en contact avec la plaque froide, qui est alors directement refroidie par le liquide.







Il est proposé en aluminium anodisé avec une finition argentée ou noire. La version argentée est destinée à la version argentée du bloc d'eau EK-Quantum Vector FE RTX 3090, pour en faire un boîtier argenté complet, tout comme la plaque arrière noire est destinée à la version noire du bloc d'eau EK-Quantum Vector FE RTX 3090. En remplaçant la plaque arrière d'origine par une autre de couleur différente, vous obtenez un look vraiment monochrome.



Disponibilité et prix



Les plaques arrières EK-Quantum Vector FE RTX 3080 et 3090 sont fabriquées en Slovénie, en Europe, et peuvent être commandées via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédiés.



Les Prix :



- EK-Quantum Vector FE RTX 3080 Backplate - Black : 49.90 euros, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector FE RTX 3080 Backplate - Silver : 54.90 euros, Cliquez ICI.

- EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Backplate - Black : 54.90 euros, Cliquez ICI.

- EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Backplate - Silver : 59.90 euros, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP