ACTIVISION nous propose un nouveau jeu PC : Crash Bandicoot 4 - It's About Time.







Editeur(s)/Développeur(s) : Activision/Toys For Bob.



Sortie France : 02 octobre 2020.



Genre(s) : Aventure/Plate-Forme.



Thème(s) : Science-Fiction.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.



Mode(s) : Multi en local.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français.















Résumé : Crash Bandicoot 4 - It's About Time est un jeu d'aventure. Retrouvez le marsupial dans une nouvelle aventure à travers le temps et l'espace pour aider Lani-Loli, un masque vaudou qui connaitrait Aku-Aku, l'ami de Crash et Coco.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



