La fenêtre de sortie d'Age of Empires IV est fixée à l'automne 2021 ; un nouveau gameplay est disponible dès maintenant.







Age of Empires IV sortira à l'automne, a révélé aujourd'hui Microsoft lors de son événement " Fan Preview " diffusé en direct. Le jeu, initialement annoncé il y a plus de deux ans et développé par Relic Entertainment (Company of Heroes, Warhammer 40,000 : Dawn of War), a désormais sa propre page Steam. Découvrez-le tout nouveau trailer de gameplay ci-dessous.



En plus des informations sur la fenêtre de sortie, nous avons également obtenu quelques informations sur le contenu qui sera disponible dans Age of Empires IV. Par exemple, il y aura quatre campagnes, dont la campagne normande.



Guillaume de Normandie s'engage sur la voie difficile de la conquête de l'Angleterre et de son trône. La suite est une histoire épique d'invasion, d'anarchie, de rébellion et de conflits familiaux, le tout sous le commandement du joueur.



Age of Empires IV présentera plusieurs nouvelles civilisations, comme la chinoise.



La civilisation chinoise est immense et résiliente, avec un potentiel de croissance et d'avancement considérable tout au long du jeu. Soucieux d'étendre leur empire, ils sont capables de développer des armées massives grâce à leur force explosive.



Une autre nouvelle entrée est le Sultanat de Delhi.



Le Sultanat de Delhi est une puissante civilisation basée sur la technologie, avec un avantage clé dans la recherche et le potentiel d'émerger comme une force puissante capable de dévaster ses adversaires.



Les fans ont même pu voir un bref aperçu d'un combat naval, alors qu'une flotte navale se rapproche d'une petite île.



Les éditions définitives des trois premiers jeux Age of Empires recevront également des mises à jour dans un avenir proche. Plus précisément, Age of Empires II : Definitive Edition recevra une nouvelle extension intitulée Dawn of the Dukes cet été, et plus tard cette année, le jeu verra l'ajout de Batailles historiques en coopération.



Age of Empires III : Definitive Edition, quant à lui, sera mis à jour le 13 avril avec une nouvelle civilisation, les États-Unis, qui comprendra une nouvelle ville d'origine, neuf nouvelles unités, un nouveau mécanisme de vieillissement, et bien plus encore. La civilisation américaine sera gratuite pendant une durée limitée pour ceux qui auront relevé le défi des 50 États. Il suffira aux joueurs de relever jusqu'à trois défis par jour et de débloquer la civilisation à la fin du dernier défi. Sinon, la civilisation américaine peut également être achetée pour 4.99 Dollars.



