TECHPOWERUP nous propose le test du : CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES Clavier + capuchons de remplacement vert menthe.



Nous venons d'assister au lancement d'un nouveau clavier CORSAIR il y a quelques semaines, et la société a introduit quelques nouveautés avec le clavier phare K100 à la fin de l'année dernière, notamment une rangée de touches inférieure standard et des touches PBT à double frappe qui ont nécessité un nouveau moule. Toute personne ayant une idée du coût d'un moule pour un jeu de touches vous dira qu'il est logique d'amortir ce coût sous la forme de nouveaux produits utilisant le même design de touches. Ajoutez à ce train de pensée la technologie d'hypertraitement AXON de CORSAIR, également introduite avec le K100, et la probabilité de voir une refonte de leur gamme de claviers tôt ou tard prend soudain tout son sens. Le K65 RGB Mini a été une agréable surprise dans le nouveau facteur de forme de CORSAIR, cependant, et ensuite la société a donné un peu d'amour à sa gamme de claviers à membrane avec le K55 RGB PRO (XT). Cette tendance se poursuit avec une version TKL de leur clavier le plus populaire qui est lancée aujourd'hui. Merci encore à CORSAIR d'avoir envoyé un échantillon du clavier K70 RGB TKL CHAMPION SERIES à TechPowerUp !







Que faites-vous lorsque vous êtes à court de chiffres dans votre schéma de numérotation du clavier ? CORSAIR a pensé que la réponse était d'ajouter du verbiage à la place. Ils l'ont fait dans le passé avec des descripteurs uniques tels que "STRAFE" ou "Silent" et "RAPIDFIRE" pour leurs commutateurs Cherry MX Silent et MX Speed exclusifs à l'époque. Avec le tout nouveau K70 RGB TKL, CORSAIR semble avoir créé une nouvelle sous-série appelée "CHAMPION", qui doit bien sûr être tout en majuscules pour ce doux référencement. Je vais désormais simplement me référer à lui comme le CORSAIR K70 TKL pour des raisons de commodité, et de savoir tout de suite qu'il y a plus que juste une coupe K70 clavier ici. Bien sûr, CORSAIR a déjà proposé des claviers TKL par le passé et continue de le faire, mais il s'agit de leur premier clavier de taille plus petite que la taille normale avec le même langage de conception que leurs claviers haut de gamme à cadre en aluminium. Nous allons explorer tout cela et bien plus encore dans cet article, en commençant par les spécifications ci-dessous.



Voici la fiche technique :







