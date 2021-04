Comment résoudre la vulnérabilité détectée à l'installation du Samsung Magician ?







Les utilisateurs qui possèdent un SSD de marque Samsung ont probablement installé à un moment ou à un autre l'application Samsung Magician qui permet d'effectuer différentes opérations de maintenance comme mettre à jour le firmware, vérifier son état de santé, tester ses performances, effacer les données...







Pourtant, il arrive parfois que les dernières versions 6.x du logiciel refusent de s'installer et affichent le message d'erreur suivant : Une vulnérabilité a été détectée. Ce programme va être fermé. En anglais, le message original est : A vulnerability was detected. This program will be closed. L'installateur refuse alors d'aller plus loin et se ferme sans aucune alternative. Malgré l'exécution de divers antivirus et anti-malwares et même si le système est finalement parfaitement sain et n'est victime d'aucune faille de sécurité connue, rien n'y fait, impossible de terminer l'installation du logiciel Magician !



La raison de cette erreur et la solution pour y remédier sont en fait toutes simples. Samsung a mis en place une protection dans son installateur probablement pour limiter l'injection de code par un logiciel malveillant durant l'installation. Cette erreur apparaît donc lorsqu'une bibliothèque DLL se trouve dans le même répertoire que le fichier exécutable téléchargé ce qui peut parfois être le cas dans le dossier Téléchargement (Downloads) de Windows. En supprimant ce ou ces fichiers DLL ou en déplaçant le programme d'installation (Samsung_Magician_Installer_6.x.x.exe) dans un autre répertoire, plus aucun message d'erreur, l'installation du logiciel Samsung Magician va maintenant bien à son terme.



Téléchargement



- Application Samsung Magician 6.3.0.330 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



