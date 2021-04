Le moniteur de jeu ROG Strix XG43UQ 43" HDMI 2.1 sera disponible en mai.



ASUS annonce aujourd'hui que le ROG Strix XG43UQ, le premier moniteur de jeu HDMI 2.1 au monde, sera disponible en mai 2021. Présenté pour la première fois au CES 2021, le ROG Strix XG43UQ est doté d'une dalle 43 pouces 4K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un MPRT de 1 ms. Il intègre également la technologie Display Stream Compression (DSC). Le port HDMI 2.1 permet aux joueurs de profiter d'un gameplay 4K 120 Hz sur les dernières consoles. L'inclusion de la technologie AMD FreeSync Premium Pro garantit des visuels HDR fluides avec une faible latence, tandis que la technologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) fonctionne simultanément avec la technologie de taux de rafraîchissement variable pour éliminer les bavures et le flou de mouvement pour un gameplay fluide et réactif.







Le ROG Strix XG43UQ a une luminosité maximale de 1000 nits, soit plus de trois fois celle des téléviseurs OLED. Le moniteur a une finition bicolore noire et blanche avec un couvercle arrière entièrement blanc, et il est doté de la technologie d'éclairage Aura Sync pour des effets lumineux synchronisés avec d'autres composants et périphériques ASUS compatibles Aura Sync.











Des images super fluides et réalistes



Le ROG Strix XG43UQ de 43 pouces est doté d'une dalle 4K (3840 x 2160) à 144 Hz et de la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour offrir des visuels super fluides jusqu'à 144 images par seconde. Il est également équipé de la technologie ASUS ELMB Sync qui permet aux technologies ELMB et de taux de rafraîchissement variable de fonctionner simultanément pour éliminer les images fantômes et les déchirures pour des visuels de jeu nets avec des taux d'images élevés. En outre, la technologie High Dynamic Range avec la certification DisplayHDR 1000 et la gamme de couleurs DCI P3 à 90 % de qualité professionnelle garantissent un contraste et des couleurs exceptionnels pour des visuels plus vrais que nature.



Jeux de nouvelle génération avec HDMI 2.1



En plus d'offrir un jeu incroyable en 4K 120 Hz sur les dernières consoles via HDMI 2.1, le ROG Strix XG43UQ inclut un mode Auto Low-Latency pour réduire le délai d'entrée, avec moins de la moitié de la latence d'entrée des téléviseurs 4K. Il dispose également de la technologie VRR (variable refresh rate) pour réduire les déchirures et les bégaiements de trame, et il utilise la technologie Display Stream Compression pour transporter des vidéos ultra-haute définition sur une seule interface haute vitesse sans perte perceptible de qualité vidéo.



Panneau anti-reflet et connectivité étendue



La dalle antireflet permet de mieux voir ce qui s'affiche à l'écran dans les environnements lumineux, ce qui offre une meilleure expérience visuelle lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux. Le ROG Strix XG43UQ comprend un large éventail d'options de connectivité telles qu’USB 3.0, HDMI 2.1 et 2.0, DisplayPort 1.4, une entrée audio et une prise pour écouteurs. Il est également équipé d'une télécommande permettant aux utilisateurs de régler facilement les paramètres d'affichage.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



ASUS n'a pas révélé le prix du moniteur de jeu ROG Strix XG43UQ, mais les rumeurs l'estiment aux alentours de 1 800-2 000 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



