CASEKING nous propose : Le Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition.



Développé avec Roman "der8auer" Hartung, le Lian Li O11 Dynamic Mini est non seulement une variante plus petite, mais aussi extrêmement polyvalente du populaire O11 Dynamic. Grâce au panneau arrière interchangeable, la taille du plateau de la carte mère, le nombre d'emplacements d'extension et les options du radiateur changent. L'alimentation, les lecteurs et les câbles sont rangés dans le deuxième compartiment. Le Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition est entièrement fini en blanc. Des vis à oreilles argentées et des guides-câbles caoutchoutés gris clair complètent le design.























Les caractéristiques de la tour midi Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition en un coup d'œil :



- Mallette extrêmement polyvalente avec panneau arrière modulaire,

- Espace pour les cartes mères de type ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX,

- Panneaux frontal et latéraux en verre trempé,

- Dessus et côté droit en aluminium,

- Panneau E/S avec un port USB-C et deux ports USB 3.0,

- Cartes graphiques d'une longueur maximale de 395,

- Trois fentes de montage pour les grands radiateurs,

- Jusqu'à neuf ventilateurs de 120 mm possibles,

- Convient aux alimentations SFX et SFX-L,

- Trois supports de pompe différents inclus.



O11 Dynamic Mini Snow Edition : Étui modulaire au design chic



Le Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition est extrêmement polyvalent grâce à son panneau arrière modulaire. Le boîtier est accompagné de divers modules qui permettent de modifier le panneau arrière. Cela a une grande influence sur le choix des composants. Plus la carte mère est petite, plus l'espace est libéré pour d'autres composants.



7 Slots



Le panneau arrière, doté de sept emplacements d'extension, permet de monter des cartes mères ATX. Seuls les ventilateurs peuvent être montés sur la face supérieure. Les radiateurs sont placés sur le côté droit de la carte mère et sur le fond du boîtier.



- Cartes mères : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX,

- Emplacements d'extension : 7,

- Couvercle : ventilateur uniquement (jusqu'à 25 mm),

- Côté : radiateur de 280 mm jusqu'à 65 mm ou radiateur de 240 mm jusqu'à 85 mm,

- Bas (ATX) : radiateur de 360 mm ou ventilateur de 120 mm maximum,

- Bas (Micro-ATX/Mini-ITX) : radiateur max. 360/280 mm ou ventilateur 140 mm.



5 Slots



Le panneau arrière, doté de cinq emplacements d'extension, convient à l'installation de cartes mères Micro-ATX. Ces derniers sont maintenant assis plus bas, de sorte qu'un radiateur peut également être fixé au couvercle.



- Cartes mères : Micro-ATX, Mini-ITX,

- Emplacements d'extension : 5,

- Dessus : radiateur de 360 ou 280 mm maximum (jusqu'à 65 mm),

- Côté : radiateur de 280 mm jusqu'à 65 mm ou radiateur de 240 mm jusqu'à 85 mm,

- Bas (Micro-ATX) : radiateur de 360 mm ou ventilateur de 120 mm maximum,

- Bas (Mini-ITX) : radiateur de 360 ou 280 mm ou ventilateur de 140 mm maximum.



3 Slots



Le panneau arrière avec trois emplacements d'extension offre des choix libres pour la carte graphique et convient à l'installation de cartes mères Mini-ITX. Il y a beaucoup d'espace au-dessus et au-dessous pour les radiateurs.



- Cartes mères : Mini-ITX,

- Emplacements d'extension : 3,

- Dessus : radiateur de 360 mm ou 280 mm maximum (jusqu'à 100 mm),

- Côté : radiateur de 280 mm jusqu'à 65 mm ou radiateur de 240 mm jusqu'à 85 mm,

- Bas : radiateur 360/280 max ou ventilateur 140 mm (jusqu'à 75 mm).



De l'espace pour un système de jeu puissant



Il y a de la place pour un ventilateur de 120 mm sur le panneau arrière. Les prises d'air inférieures, supérieures et latérales sont équipées de filtres à poussière magnétiques pour garder le boîtier propre. Le Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition est adapté aux refroidisseurs de CPU jusqu'à 170 mm de hauteur dans chaque variante, il n'y a donc pratiquement aucune limite dans le choix d'un refroidisseur de processeur puissant. Avec une largeur de 395 mm, il est possible d'installer même des cartes graphiques extrêmement grandes.



Disques durs et SSD



L'alimentation et les lecteurs sont situés dans la chambre de droite du O11 Dynamic Mini Snow Edition. Les alimentations au format SFX et SFX-L sont prises en charge. En outre, le boîtier offre de l'espace pour un total de quatre disques de 2,5 et 3,5 pouces.



Conception, matériaux et connecteurs



Le O11 Dynamic Mini Snow Edition de Lian Li offre le design frappant et élégant qui rend la série O11 si populaire. Il est fabriqué à partir d'un cadre en acier robuste. Le couvercle et le panneau latéral droit sont en aluminium avec un revêtement en poudre blanc. Le panneau latéral gauche et la façade sont en verre trempé teinté de 4 mm d'épaisseur, ce qui permet de voir le matériel installé. Une bande décorative blanche en aluminium revêtu de poudre orne le côté droit de la façade du boîtier.



Les connecteurs et les commandes sont facilement accessibles sur le dessus du Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition :



- 2x USB 3.0 Type A,

- 1x USB 3.1 Type C,

- 1x prise combinée 3,5 mm (4 broches, TRRS),

- Bouton d'alimentation avec voyant HDD intégré.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible en date du 27 avril 2021.



Pour faire une précommande, rendez-vous sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations allez sur le sire de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 119.90 euros.



