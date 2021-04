Test du Pure Rock Slim 2 de be quiet! PC-Boost a le plaisir de vous présenter son dernier test basé sur un ventirad compact de chez be quiet!

Ce dernier, sous le joli nom de Pure Base Slim 2, bien que de taille modeste, est facile à monter, silencieux et très efficace !

Acteur principal et reconnu depuis de nombreuses années dans le domaine du refroidissement performant et silencieux, be quiet! n'arrête pas de sortir de nouveaux produits en tous genres pour satisfaire à la demande des utilisateurs toujours plus exigeants. C'est donc sans surprise qu'une nouvelle référence voit le jour, destinée principalement aux configurations à base de processeurs pas trop gourmands en puissance, sous la forme de ce Pure Rock Slim 2, et donc deuxième du nom, avec une légère augmentation du TDP admissible qui passe de 120 à 130W.



La version précédente datait de 2018, et a fait le bonheur de nombreux utilisateurs, mais depuis de nouveaux sockets sont apparus, il fallait donc palier à cette problématique et proposer un produit qui pouvait combler cet écueil. Alors cette nouvelle version va-t-elle être aussi convaincante que ne l'a été celle de son successeur ? Il y a fort à parier que oui, mais il vaut mieux le vérifier au travers du test qui suit...

