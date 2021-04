MSI nous propose un nouveau kit watercooling AIO : Le MPG CORELIQUID K360.



Les kits de watercooling série K de MSI sont pensés pour vous apporter un refroidissement à toute épreuve. Ils vous feront oublier les autres kits de watercooling standards et vous plongeront dans une toute nouvelle réalité. Parés de puissantes fonctionnalités et habillés d'un design qui attire l'œil, les kits de watercooling série K de MSI sont prêts à marquer le monde du gaming de leur empreinte, jeu après jeu.











Voici en détail le watercooling :







UN REFROIDISSEMENT RAPIDE







Le ventilateur Torx 4.0 exclusivement proposé par MSI concentre le flux d'air sur le radiateur pour accélérer la dissipation de la chaleur.



VENTILATEUR TORX 4.0







Tels des coéquipiers, les pales des ventilateurs Torx 4.0 fonctionnent par paire et sont reliées sur leur partie haute pour améliorer la circulation du flux d'air.



UN REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ











Un ventilateur Torx 3.0 de 60 mm de diamètre est placé directement dans le waterblock pour aider à la dissipation de la chaleur des PC les plus puissants.



ÉCRAN PERSONNALISABLE 2,4''



Paramètres matériels







Motifs







Fréquence système







Les kits de watercooling MPG CORELIQUID série K sont équipés d'un petit écran LCD 2,4'' capable d'afficher plusieurs informations systèmes et dont les motifs peuvent être personnalisés.



PROTECTION CONTRE L'ÉVAPORATION







Les tuyaux sont composés de trois couches de plastique et sont protégés par un revêtement maillé renforcé.



CONTRÔLEZ LES VENTILATEURS















Par l'intermédiaire du logiciel propriétaire MSI, vous pouvez contrôler la vitesse des ventilateurs de manière indépendante et selon vos préférences, pour améliorer le refroidissement ou pour rendre votre PC plus silencieux.



MSI CENTER







Grâce au logiciel MSI Center, vous pourrez paramétrer de nombreux réglages, allant de la vitesse des ventilateurs au rétroéclairage ARGB, en passant par l'affichage du petit écran LCD.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 309.99 euros.



MSI