Crucial Storage Executive 7.0 pour les SSD Crucial.







Une toute nouvelle version 7.0 du logiciel de maintenance Crucial Storage Executive est disponible pour les SSD de la marque Crucial, filiale de Micron.







Aucune information n'est malheureusement donnée concernant les changements effectués par rapport à la précédente version 6.09. Nous avons contacté le fabricant pour tenter d'en savoir plus.



On remarque quand même une légère actualisation de l'interface graphique avec une couleur de fond de page noire et un logo Crucial noir. À noter aussi l'ajout de l'onglet Formater le lecteur dans le menu latéral de gauche qui autorise, comme son nom l'indique, le formatage du SSD, mais qui ne se destine qu'aux modèles NVMe. Plus précisément et d'après l'aide du logiciel, cela effectue un formatage de bas niveau des espaces de noms NVMe ce qui permet de modifier la taille des données LBA et/ou la taille des métadonnées.



En attendant d'en savoir plus, il semble que rien n'ait changé concernant la compatibilité matérielle puisque tous les SSD Crucial SATA et NVMe et même les modèles portables USB sont toujours supportés. Voir la liste complète sur la page de téléchargement. Même chose pour les systèmes d'exploitation Windows 7/8/8.1/10 ainsi que Windows Server 2019 qui sont pris en charge.



Téléchargement :



- Application Crucial Storage Executive 7.01.012021.03 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS