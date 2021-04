MSI publie la mise à jour du BIOS AGESA 1.2.0.2 pour les cartes mères MSI X570/B550.



Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Les mises à jour du BIOS AGESA 1.2.0.2 ont été postées par MSI et couvrent leurs cartes mères X570/B550 les plus importantes. Cette version du BIOS corrige un certain nombre de problèmes, dont les problèmes d'USB qui devraient maintenant être résolus.



Voici la liste des cartes mères concernées et le bios :



- MEG X570 GODLIKE - 7C34.v1D3 (bêta) : Cliquez ICI,

- MEG X570 ACE - 7C35.v1E3 (bêta) : Cliquez ICI,

- MEG X570 UNIFY - 7C35.vA93 (bêta) : Cliquez ICI,

- MEG B550 UNIFY-X - 7D13.vA24 (bêta) : Cliquez ICI,

- MAG B550 TOMAHAWK - 7C91.vA64 (bêta) : Cliquez ICI,

- MAG B550M MORTAR WIFI - 7C94.v166 (bêta) : Cliquez ICI,

- MAG B550M MORTAR - 7C94.v166 (bêta) : Cliquez ICI.



Veuillez noter que la mise à jour du BIOS est techniquement étiquetée comme Bêta. Cependant, si vous êtes parmi les personnes rencontrant des problèmes d'USB, pourquoi ne pas essayer. D'autres BIOS pour d'autres cartes mères X570/B550 seront publiés. La première indication des personnes qui avaient le problème, semblent être heureux avec les problèmes étant résolus pour eux.



Notes :



1 - Mise à jour vers ComboAM4PIV2 1.2.0.2,

2 - Amélioration de la compatibilité des périphériques USB.



THE GURU3D