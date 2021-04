Illustration d'un GPU Intel Xe-HPG DG2.



Nous avons récemment reçu des images d'un échantillon d'ingénierie précoce du prochain GPU DG2 d'Intel par le YouTuber Moore's Law is Dead. La carte comporte 512 unités d'exécution et sera le modèle phare de la prochaine gamme Xe-HPG d'Intel, dont les performances se situeraient entre celles des RTX 3070 et RTX 3080. Le produit final devrait avoir une horloge de base de 2,2 GHz, une mémoire GDDR6 de 16 Go et un bus de 256 bits. L'échantillon a un TDP de 275 W avec des connecteurs d'alimentation à 8 + 6 broches, alors que les objectifs initiaux étaient de 225 W - 250 W.



















Le rapport indique également qu'Intel est toujours en train de choisir entre trois modèles de refroidisseurs, la carte finale pouvant être dotée d'une enveloppe blanche. Intel semble également travailler sur un concurrent de NVIDIA DLSS/AMD FidelityFX Super Resolution dont le nom de code est XeSS et qui confirme la prise en charge du raytracing accéléré au niveau matériel et de la technologie d'augmentation de la résolution. La carte ne sera probablement pas lancée avant le quatrième trimestre 2021 et sera disponible en 2022. Les cartes bas de gamme 128 EU et 256 EU suivront peu après.



Pour voir la vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP