Alienware lance l'ordinateur portable m15 R5 Ryzen Edition avec un AMD Ryzen 9 5900HX et NVIDIA GeForce RTX 3070.



Alienware, la filiale de Dell spécialisée dans les jeux, a lancé un produit destiné à réintroduire les produits d'une société qui a été abandonnée dans le secteur des ordinateurs portables il y a longtemps. Le dernier ordinateur portable de jeu d'Alienware basé sur AMD a fait son apparition en 2007, et pendant 14 ans, il n'y a pas eu d'ordinateur portable Alienware avec un processeur AMD à l'intérieur. Pendant toutes ces années, le cœur des portables Alienware était promis à Intel, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Alienware a présenté une édition Ryzen de l'ordinateur portable de jeu m15 R5, alimenté par... vous l'avez deviné, la série de processeurs mobiles AMD Ryzen 5000.



















Le nouvel ordinateur portable Alienware m15 R5 Ryzen Edition est prêt à rétablir l'équilibre des forces en présence. Doté du processeur phare d'AMD, le Ryzen 9 5900HX overclockable, il est associé à la carte graphique GeForce RTX 3070 de NVIDIA. Le tout est enfermé dans un boîtier de 15 pouces qui offre des panneaux QHD 240 Hz ou FHD 360 Hz pour la meilleure expérience de jeu possible. Pour la cerise sur le gâteau, l'ordinateur portable offre des commutateurs de clavier Cherry MX avec un éclairage RVB par touche.



Le nouvel ordinateur portable Alienware Ryzen sera disponible à la vente aux États-Unis dans certaines configurations le 20 avril 2021 à partir de : 1793.98 Dollars.



TECHPOWERUP