SilentiumPC annonce les refroidisseurs d'UC Fera 5 et Fera 5 Dual Fan.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, de blocs d'alimentation et de boîtiers de PC, annonce la cinquième génération de la série de refroidisseurs de CPU Fera, qui a reçu une refonte complète depuis le début. Fera 5 est le premier refroidisseur de CPU de la gamme SilentiumPC à recevoir le traitement de la technologie de refroidissement Synergy et un tout nouveau design de dissipateur asymétrique. Une autre nouveauté est l'arrivée du ventilateur axial Fluctus 120 PWM, qui présente un roulement rénové, de nouvelles pales et des amortisseurs anti-vibration. Le Fera 5 est disponible en version standard avec un ventilateur Fluctus 120 PWM et en version haute performance Fera 5 Dual Fan avec deux Fluctus 120 PWM dans la configuration push-pull souhaitée ! L'équipe R&D de SilentiumPC a pu améliorer de manière significative les performances de la Fera 5 par rapport aux dernières générations, tout en ajustant le ventilateur aux caractéristiques souhaitées du dissipateur et en réduisant les niveaux de bruit psychoacoustique.











La série de ventilateurs de boîtier Fluctus 120 PWM fait ses débuts en tant que nouveau compagnon du refroidisseur de CPU Fera 5. Les utilisateurs ont le choix entre le modèle standard Fera 5 avec un Fluctus 120 PWM ou la version Fera 5 Dual Fan avec deux de ces superbes ventilateurs. Les pales de ventilateur uniques aux bords dentelés servent à la fois des objectifs esthétiques et fonctionnels, en créant une pression statique élevée nécessaire à un dissipateur thermique dense, un flux d'air élevé, une excellente performance acoustique et une réduction du bruit psychoacoustique. Le Fluctus 120 PWM est équipé d'un roulement FDB moderne à longue durée de vie (MTBF 100 000 h) et d'amortisseurs de vibrations en caoutchouc dans tous les coins du cadre du ventilateur.











La vitesse de rotation des ventilateurs Fluctus 120 PWM peut être réglée entre 300 et 1 800 tr/min, ce qui offre aux amateurs une grande souplesse pour adapter les performances de la Fera 5 à leurs besoins individuels. Grâce à une fonction d'arrêt des ventilateurs, il est possible de créer un mode semi-passif personnalisé.



Technologie Synergy Cooling



Les ventilateurs Fera 5 et Fera 5 Dual bénéficient directement du partenariat unique entre SilentiumPC et Synergy Cooling. Piotr Pietras, ingénieur en chef de Synergy Cooling, a conçu les solutions techniques uniques et les optimisations psychoacoustiques (en attente de brevet) qui alimentent les ventilateurs Fluctus 120 PWM.



Le dissipateur thermique Fera 5, avec sa haute densité d'ailettes et son profil spécial, a été conçu conjointement avec les ventilateurs. La technologie Synergy Cooling utilisée dans le Fera 5 sera également disponible dans d'autres refroidisseurs de CPU haut de gamme SilentiumPC, à venir plus tard en 2021. Les ventilateurs Fluctus 120 PWM seront également disponibles à la vente séparément.



Construit pour un refroidissement efficace



Fera 5 et Fera 5 Dual Fan sont les deux premiers modèles d'une toute nouvelle génération de systèmes de refroidissement SilentiumPC. Tous deux sont basés sur un empilement d'ailettes en aluminium très dense, avec quatre caloducs en cuivre touchant directement le CPU. Grâce à la technologie de contact direct, la chaleur peut être rapidement déplacée vers 56 ailettes au profil unique, formant un tunnel d'air.



Le dissipateur thermique du Fera 5 est asymétrique et optimisé pour un flux d'air unidirectionnel. Il en résulte une baisse de la température du processeur et de meilleures performances acoustiques (pression sonore plus faible). Grâce à ses dimensions compactes, le Fera 5 évite le surplomb des emplacements de RAM sur les plateformes de bureau modernes et est compatible avec toutes les hauteurs de modules de RAM.



Système de montage facile



La cinquième génération de refroidisseur de CPU Fera est équipée d'un système de montage nouvellement conçu qui assure une meilleure pression de montage, qui est un facteur clé dans la performance de refroidissement. Ce nouveau système comporte moins de pièces, permet de monter le refroidisseur dans n'importe quelle direction et est plus facile à installer grâce à l'absence de pièces détachées.



Grâce au nouveau système de montage, les refroidisseurs de CPU Fera 5 sont compatibles avec tous les sockets de CPU courants. La liste des sockets compatibles comprend AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 d'AMD ainsi que LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011-3 (square ILM), LGA 2011 (square ILM), LGA 775 et LGA 1366 d'Intel.



Les refroidisseurs Fera 5 sont livrés avec un tube de matériau d'interface thermique Pactum PT-3, suffisant pour plusieurs applications. Les deux modèles comprennent un deuxième jeu de clips de montage de ventilateur, permettant aux utilisateurs de faire évoluer même le modèle à un seul ventilateur vers une configuration push-pull.



Les nouveaux Fera 5 et Fera 5 Dual Fan sont disponibles dès aujourd'hui, au prix de 25.90 euros et 32.90 euros, respectivement.



TECHPOWERUP