Arctic présente les ventilateurs de boîtier Quiet Calm RGB avec mode passif.



ARCTIC présente aujourd'hui deux nouveaux ventilateurs de boîtier semi-passifs. Un mode spécial 0 décibel permet un fonctionnement totalement silencieux lorsque la puissance n'est pas nécessaire. Les ventilateurs P12 PWM PST 0 dB sont disponibles en deux variantes différentes, avec un éclairage RGB analogique et un éclairage A-RGB numérique. Une fonction astucieuse pour les amateurs de silence : Les nouveaux ventilateurs de boîtier semi-passifs passent en mode passif lorsque le signal PWM tombe en dessous de 10 %. Cela permet un fonctionnement silencieux à faible charge tout en garantissant les meilleures performances en cas de besoin.















À pleine vitesse, le roulement à manchon hydrodynamique et les nouvelles surfaces de contact caoutchoutées réduisent les niveaux de bruit au minimum. De plus, la forme a été prise en compte tout comme la fonction : douze LED RGB et un rotor transparent fournissent un éclairage riche et uniforme. Grâce à une pression statique élevée, les ventilateurs P12 PWM PST 0 dB garantissent un refroidissement efficace, même avec une résistance à l'air accrue. Un répartiteur en Y intégré pour le ventilateur et la connexion RGB permet également de les combiner facilement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



- Le P12 PWM PST RGB 0dB est disponible dès maintenant sur Amazon et dans la boutique en ligne ARCTIC au prix de : 11.99 euros.

- Le P12 PWM PST A-RGB 0dB est disponible dès maintenant sur Amazon et sur le site ARCTIC Webshop au prix de : 12.99 euros.



En plus du ventilateur simple classique, le P12 PWM PST A-RGB 0dB est également disponible dans un pack pratique de 3.



