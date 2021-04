Team Group le SSD T-FORCE CARDEA A440 PCIe 4.0.



TEAMGROUP, fournisseur de mémoire de premier plan, défie aujourd'hui les vitesses les plus élevées de l'industrie des SSD en lançant le SSD CARDEA A440 PCIe 4.0 sous sa sous-marque de jeu T-FORCE. Il se caractérise par des vitesses de lecture et d'écriture extrême atteignant respectivement 7000 Mo/s et 6900 Mo/s, et est livré avec deux dissipateurs thermiques brevetés que les joueurs peuvent installer et adapter à leurs besoins. Les vitesses fulgurantes du SSD aideront les joueurs à libérer leurs compétences et à s'aventurer dans les mondes du jeu plus rapidement que jamais.







Le SSD T-FORCE CARDEA A440 PCIe 4.0 prend en charge la spécification PCIe Gen 4x4 et la dernière norme NVMe 1.4 et est rétrocompatible avec les ports d'interface PCIe 3.0. Non seulement il supporte des vitesses de lecture/écriture élevées, jusqu'à 7000/6900 Mo/s, mais il est également disponible avec de grandes capacités de 1 ou 2 To. Le CARDEA A440, d'un noir mat classique, est équipé de deux des premiers modules thermiques interchangeables et certifiés par un brevet. La surface biseautée unique et stratifiée des "ailettes en aluminium" est spécialement conçue pour augmenter la zone de dissipation de la chaleur et peut réduire la température du SSD jusqu'à 15 %[1].



Les "dissipateurs thermiques ultrafins en graphène" sont constitués des meilleurs matériaux pour la conductivité thermique et peuvent dissiper la chaleur jusqu'à 9 %. Le CARDEA A440 de TEAMGROUP offre la meilleure solution de dissipation de la chaleur. Les joueurs n'ont plus à se soucier de l'étranglement thermique lorsqu'ils jouent à plein régime, ce qui entraîne des ralentissements. Ils peuvent profiter librement d'une expérience de jeu ultime.







Le SSD T-FORCE CARDEA A440 utilise la dernière technologie RRL (Read Recovery Level), qui permet d'améliorer la durée de vie du SSD. Son mécanisme de segmentation NVM Sets optimisé et son PLM (Predictable Latency Mode) réduisent la latence et l'usure en lecture et en écriture. Le SSD CARDEA A440 présente non seulement des spécifications remarquables, mais aussi une technologie de dissipation de la chaleur et une excellente durabilité, offrant ainsi une expérience des plus stables aux utilisateurs et les aidants à réaliser leur plein potentiel de jeu.



Le T-FORCE CARDEA A440 sera disponible à la vente dans le monde entier en mai 2021. Prix de vente conseillé : 229 Dollars pour la variante 1 To, et 429 Dollars pour la variante 2 To.



TECHPOWERUP