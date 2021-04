Elgato lance le Cam Link Pro.



Elgato, fournisseur leader de matériels et de logiciels pour les créateurs de contenus, a annoncé aujourd’hui le lancement du Cam Link Pro, une nouvelle carte de capture PCIe puissante et un mélangeur vidéo avec quatre entrées HDMI permettant de diffuser ou d’enregistrer des vidéos Full HD 4K ou 1080p60 à partir d’appareils photo reflex, d’ordinateurs portables, de tablettes et de tout autre appareil produisant un signal HDMI net. De la diffusion et du montage en direct à la vidéoconférence et à l’enseignement à distance, Cam Link Pro facilite la production multicaméras pour les créateurs de contenu et les professionnels qui s’engagent auprès de leur public en ligne.







Alors que la valeur de production des contenus créés par les utilisateurs ne cesse de s’améliorer de façon spectaculaire, les configurations de webcam classiques peinent à fournir la qualité et la flexibilité requises pour rester à la page. Avec le Cam Link Pro, les créateurs peuvent connecter jusqu’à quatre caméras de haute qualité, notamment des appareils photo reflex, des caméras vidéo et des caméras d’action.



Il est également possible de connecter d’autres sources HDMI pour ajouter du contenu multimédia provenant d’ordinateurs portables, de tablettes, etc. Grâce aux quatre entrées HDMI du Cam Link Pro et à la technologie Multiview intégrée, vous pouvez créer un contenu multicaméras encore plus avancé en utilisant simultanément plusieurs appareils HDMI. Le logiciel Elgato 4K Capture Utility offre une multitude de dispositions Multiview, telles que Picture in Picture ou Side by Side, qui peuvent être changées à la volée pour des flux et des présentations de qualité professionnelle.







Cam Link Pro capture des vidéos à faible latence dans une qualité époustouflante atteignant une résolution de 4K 30 fps (images par seconde) ou 1080p 60 fps. En prenant en charge de nombreuses applications de production en direct et de vidéoconférence, comme OBS Studio, vMIX, Zoom, Slack et Microsoft Teams, le Cam Link Pro va plus loin que la vidéoconférence standard en ajoutant jusqu’à trois caméras supplémentaires pour les appels vidéo ou les cours en ligne. En fonction de leur configuration, les créateurs peuvent capturer plusieurs angles de caméra et utiliser différents objectifs pour capturer des plans larges, latéraux ou rapprochés, et exploiter des effets dramatiques tels que le bokeh pour améliorer la valeur de leur production.







Le Cam Link Pro s’intègre à Elgato Stream Deck, permettant un accès très rapide et direct aux fonctions du Cam Link Pro. Passez d’une caméra à l’autre et changez instantanément de disposition Multiview en quelques pressions de touches pour un contrôle transparent de votre flux de caméras en direct. Que ce soit pour le streaming, l’enseignement virtuel, la vidéoconférence ou la vidéographie traditionnelle, le Cam Link Pro permet de capturer simultanément différents angles de caméra et flux HDMI, ce qui facilite grandement la production multicaméras professionnelle.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



