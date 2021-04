Carte de station de travail AMD Radeon Pro avec GPU Navi 21 en photo.



Lorsque AMD a introduit l'architecture RDNA 2 et les GPU Navi 21 haut de gamme, ce n'était qu'une question de temps avant que la société ne lance ces GPU dans des cartes graphiques de qualité professionnelle. Aujourd'hui, grâce aux forums de Chiphell, nous avons des photos et quelques spécifications de la prochaine carte graphique Radeon Pro d'AMD pour stations de travail.



La photo ci-dessous montre un nouveau design basé sur le RDNA 2, avec le GPU Navi 21 GLXL d'AMD. Le nouveau GPU GLXL est censé être assez similaire au GPU Navi 21 XL qui se trouve dans la carte graphique Radeon RX 6800 XT d'AMD, à en juger par le nombre et la disposition des condensateurs à l'arrière de la carte.











En ce qui concerne la mémoire, la prochaine carte pour station de travail Radeon Pro est dotée de 16 Go de VRAM, probablement une variante de la GDDR6 que l'on trouve sur les cartes graphiques orientées jeux de la génération RDNA 2. En ce qui concerne la conception du refroidisseur, la carte graphique Radeon Pro est dotée d'un refroidisseur de type soufflant qui aide à maîtriser le GPU Navi 21 GLXL.



Étant donné que les refroidisseurs de type blower sont adaptés à des situations avec moins de flux d'air, le TDP de cette carte pourrait être autour ou en dessous de 250 Watts. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la carte ci-dessous, cependant, notez qu'il s'agit d'un échantillon technique et que le produit final peut être un peu différent.



CHIPHELL