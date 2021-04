CORSAIR nous propose : Le CORSAIR K70 RGB TKL et de la souris gaming SABRE PRO.



CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui le lancement de trois nouveaux produits dans sa gamme de périphériques de haut niveau CHAMPION SERIES, créées pour et testées par de véritables professionnels de l’e-sport. En première ligne des nouveaux lancements se trouve le clavier gaming mécanique K70 RGB TKL, dont le taux d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz grâce à la technologie d’hyper-traitement AXON et la conception compacte et sans pavé numérique vous permettront d’atteindre des performances professionnelles à votre prochain tournoi.



Deux nouvelles souris gaming CORSAIR font également leur entrée dans la gamme CHAMPION SERIES : la SABRE RGB PRO et la SABRE PRO. Ces deux souris, les premières souris CORSAIR à également utiliser la technologie d’hyper-traitement AXON ainsi qu’un taux d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz, permettent des saisies ultrarapides, et possèdent une forme ergonomique confortable et un poids plume, pour une agilité et un contrôle supérieur. Ensemble, ces périphériques gaming de la gamme CHAMPION SERIES vous donnent les outils dont vous avez besoin pour vaincre vos adversaires.







Le K70 RGB TKL a été conçu pour les joueurs professionnels : sa technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON permet d’atteindre un incroyable taux d’interrogation de 8 000 Hz, afin que vos frappes soient prises en compte par l’ordinateur jusqu’à huit fois plus vite que pour un clavier gaming standard. Que ce soit en entraînement ou au cœur de la compétition, AXON permet à vos entrées d’être transmises le plus rapidement possible.







Le logiciel CORSAIR iCUE propose une personnalisation complète de votre clavier, en allant du rétroéclairage RGB par touche pour mettre en avant les couleurs de vos équipes jusqu’à de puissantes macros personnalisées, des remappages de touche et bien plus encore. Lors de vos participations aux tournois, dont le règlement est souvent strict, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de tournoi unique au K70 RGB TKL pour verrouiller le rétroéclairage sur une couleur statique et pour désactiver les macros afin d’être instantanément en règle.







Chaque facette du K70 RGB TKL est conçue pour aider les joueurs à évoluer à leur meilleur niveau. Disponible avec une sélection de switchs de touche 100 % CHERRY MX Red, Silent Red ou SPEED Silver, chaque touche est dotée d’une double injection PBT haute résistance. La technologie 100 % antifantôme avec rollover complet de touches garantit que chaque frappe est enregistrée avec précision et le mode de verrouillage de la touche Windows évite que votre partie soit interrompue.



Grâce à sa conception sans pavé numérique, son châssis en aluminium robuste et son câble USB-C amovible, le K70 RGB TKL est facile à emmener en déplacement et à connecter à n’importe quel système. Des touches multimédias dédiés et la molette de contrôle du volume emblématique de CORSAIR vous permettent d’ajuster la lecture des fichiers média ainsi que le volume pour vous aider à vous concentrer sur la partie, tandis que le stockage embarqué de 8 Mo peut accueillir jusqu’à 50 profils afin de pouvoir utiliser le clavier en toute occasion.







Conçus à partir des retours des principaux professionnels de l’e-sport, appartenant à des équipes telles que Team Secret, Vitality et Envy, les nouvelles SABRE RGB PRO et SABRE PRO CORSAIR réduisent la souris gaming à sa forme la plus pure, puis ajoutent les performances haute fréquence de pointe afin de garantir que chaque clic compte. Pesant respectivement 74 g et 69 g seulement, les SABRE RGB PRO et SABRE PRO ont été optimisées pour allier performance et légèreté, avec un câble en paracorde flexible et une forme ergonomique idéale pour tous les styles de prise en main.



Les SABRE RGB PRO et SABRE PRO, les premières souris CORSAIR à posséder l’hyper-traitement AXON, transmettent vos clics et vos mouvements jusqu’à huit fois plus rapidement grâce à un taux d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz. Chaque action est donc réalisée le plus vite possible lorsque la victoire est en jeu. Les boutons CORSAIR QUICKSTRIKE, précontraints pour ne présenter aucun interstice entre les boutons principaux et leurs switchs OMRON, garantissent que chaque clic gauche ou droit s’enregistre de manière nette et instantanée, une différence que vos doigts sentiront immédiatement.







La SABRE RGB PRO dispose d’un rétroéclairage RGB dynamique sur deux zones personnalisables dans iCUE, tandis que la SABRE PRO a perdu 5 g, pour être encore plus légère sans les LED RGB. Un capteur optique natif de 18 000 DPI garantit un suivi hautement précis, grâce à un bouton DPI dédié permettant de parcourir cinq préréglages DPI intégrés pouvant également être réglés à la volée, indépendamment du logiciel.



Avec une forme spécialement conçue et les fonctions requises par les véritables professionnels de l’e-sport pour donner le meilleur d’eux-mêmes, chaque ajout à la gamme CORSAIR CHAMPION SERIES est un compagnon indispensable pour vous permettre d’accéder au haut du classement.



Pour plus d'informations :



- CORSAIR K70 RGB TKL : Cliquez ICI,

- CORSAIR SABRE RGB PRO : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation du CORSAIR K70 RGB TKL et de la souris Sabre PRO : Cliquez ICI.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES et les souris gaming CORSAIR SABRE RGB PRO et SABRE PRO de la gamme CHAMPION SERIES sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR, et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR K70 RGB TKL, la CORSAIR SABRE RGB PRO et la SABRE PRO sont vendus avec une garantie de deux ans et bénéficient du réseau mondial d’assistance clientèle et de support technique de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts du clavier CORSAIR K70 RGB TKL et des souris CORSAIR SABRE RGB PRO et SABRE PRO, consultez le site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



CORSAIR