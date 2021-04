AEROCOOL nous propose une nouvelle alimentation : La Séries DORADO 80 Plus Gold.



AeroCool a présenté cette semaine la ligne Dorado d'alimentations de milieu de gamme. Ces alimentations sont dotées d'un câblage fixe, mais de ventilateurs à éclairage RVB et d'une efficacité 80 Plus Gold, ce qui les place dans un sous-segment à part. L'AeroCool Dorado se décline en trois capacités : 550 W, 650 W et 750 W, toutes trois dotées de deux connecteurs EPS 4+4 broches (y compris le modèle 550 W). Conçu pour les configurations à GPU unique, le modèle 750 W est équipé de trois connecteurs PCIe à 6+2 broches, tandis que les modèles 650 W et 550 W en ont deux.



















L'AeroCool Dorado utilise un ventilateur "haute pression" de 120 mm avec un éclairage LED RVB adressable. Un contrôleur interne vous permet de choisir parmi 13 préréglages d'éclairage ou de synchroniser l'éclairage avec n'importe quelle source RVB via un connecteur standard à 3 broches. Le ventilateur fonctionne à 800 tours/minute (10 dBA revendiqués) jusqu'à 50 % de charge. Sous le capot, le Dorado est équipé d'un rail unique +12 V, d'un PFC actif, d'une commutation DC-to-DC, de condensateurs principaux japonais et des protections électriques les plus courantes. Le câblage fixe de ces alimentations est plat, de type ruban, y compris pour le connecteur 24 broches.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP