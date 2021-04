TECHPOWERUP nous propose le test des : Team Group T-Force Dark Z FPS DDR4-4000 MHz CL16 2x8 Go.



Les prix de la mémoire continuant à chuter, c'est le moment idéal pour chercher des mises à niveau de la mémoire, car la concurrence vient à la fois d'Intel et d'AMD, et la marque Red a résolu les problèmes de mémoire des générations précédentes. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de la marque AMD. Avec la prise en charge native de 3200 MHz sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



Team Group est un fabricant taïwanais largement ancré dans la fabrication de produits de mémoire flash. La marque n'est pas aussi connue en Amérique du Nord, mais elle a gagné beaucoup de terrain au cours des dernières années avec sa ligne de produits "T-Force" axée sur les jeux. T-Force propose toute une gamme de mémoires pour jeux vidéo en mettant l'accent sur des designs remarquables et des performances élevées. Si la plupart des produits de la marque T-Force s'inscrivent dans la tendance actuelle des grandes barres lumineuses à LED RVB, la marque n'a pas oublié les vertus de la simplicité et de l'efficacité.



Le Team Group T-Force Dark Z est un rappel à une époque plus simple où les couleurs vives faisaient fureur avant la révolution des LED. Le FPS Team Group T-Force Dark Z est proposé à des vitesses allant jusqu'à 4000 MHz et des capacités allant jusqu'à 16 Go (2 x 8 Go), et met l'accent sur la stabilité des systèmes Ryzen. Les dissipateurs thermiques en aluminium estampé sont anodisés en noir.



Le kit Team Group T-Force Dark Z FPS que j'ai testé aujourd'hui est un kit de 16 Go (2 x 8 Go) à 4000 MHz à 16-18-18-38 et 1,45 V. Cette spécification pourrait être une excellente option pour les systèmes Intel et AMD, avec le potentiel de 4000 MHz 1:1 IF overclock sur les nouveaux processeurs Ryzen, Ce kit est un jumeau des kits Dark Z que j'ai examiné précédemment. En quoi le T-Force Dark Z FPS de Team Group diffère-t-il de ses cousins Dark Z ? Nous allons creuser et le découvrir !







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP