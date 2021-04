AEROCOOL nous propose un nouveau ventilateur de 140 mm : Le Edge 14.



Aerocool vous propose un ventilateur de 140 mm qui présente un design élégant à double éclairage à LED RGB. Il est livré avec un câble adaptateur à 6 broches pour connecter votre ventilateur aux cartes mères compatibles RGB adressables.



















ADRESSABLE COMPATIBLE RGB



Prenez le contrôle total de vos ventilateurs RVB adressables Edge 14 de l'une des trois manières suivantes :







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



H66F RGB CONTROL HUB







Comprend un hub à 6 ports avec fonctions de contrôle PWM qui vous permet de connecter jusqu'à six ventilateurs RGB adressables à 6 broches et jusqu'à deux accessoires RGB adressables avec connecteur ARGB 5V.



Le connecteur pour carte mère prend en charge les cartes mères RVB adressables (Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync et Gigabyte RGB Fusion).



FONCTIONS DE CONTRÔLE PWM



Le hub H66F est livré avec des fonctions de contrôle PWM pour optimiser la vitesse du ventilateur afin de maximiser l'efficacité du refroidissement et de minimiser le bruit.



Veuillez vérifier si l'embase de ventilateur à 4 broches de votre carte mère est compatible PWM.



- Basé sur le PWM - compatible PWM,

- Basé sur la tension - non compatible PWM.



Pour plus d'informations, consultez notre Guide de compatibilité PWM.



CÂBLE RÉCEPTEUR RGB ADRESSABLE INCLUS







Livré avec un câble récepteur pour connecter votre hub avec les cartes mères compatibles Addressable RGB.



1) Connecteur MB ARGB (Pour tous les autres MB ARGB tels qu’ASUS, MSI, etc.),

2) Connecteur MB ARGB (Gigabyte RGB Fusion),

3) Connecteur Hub 4 broches,

4) Connecteur PWM à 4 broches.



CÂBLE D'ALIMENTATION INCLUS







Fourni avec un câble pour alimenter le hub.



1) Connecteur d'alimentation SATA,

2) Connecteur d'alimentation du hub à 4 broches.



DOUBLE ÉCLAIRAGE LED RGB



Équipé d'un éclairage LED RVB pour donner du style à votre système tout en offrant des capacités de refroidissement supérieures pour améliorer les performances.



La conception à double éclairage offre une façon vraiment unique de garder votre système au frais, de plus d'une façon.



CONÇU POUR LES SUPPORTS DE VENTILATEUR DE 12 CM



Ce ventilateur a été conçu pour être installé sur des supports de ventilateur de 12 cm, mais nécessite un espace pour un ventilateur de 14 cm (ne s'adapte pas au radiateur).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Remarque : Ils sont disponibles soit par pack de x1 où x3.



Le prix est de (x1) : 19.75 euros.



AEROCOOL