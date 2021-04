La Gear 1 peut entraîner une perte de performance sur les processeurs Intel "Rocket Lake" de 11e génération.



Au cours de notre examen du processeur Core i5-11400F "Rocket Lake", nous avons découvert que le mode de mémoire Gear 2 pouvait offrir des performances supérieures à celles du mode Gear 1. Le mode Gear 1 exécute la fréquence de la mémoire et la fréquence du contrôleur de mémoire en synchronisation 1:1, tandis que le mode Gear 2 les exécute à 1:2, ce qui signifie que les contrôleurs de mémoire fonctionnent à la moitié de la fréquence de la mémoire, ce qui vous permet d'avoir une marge d'overclocking de la mémoire supplémentaire. À des fréquences de mémoire plus basses et plus stables, il devrait être logique d'utiliser le mode Gear 1. Nos tests ont donné des résultats surprenants.



















Dans l'ensemble, un Core i5-11400F de base associé à une mémoire DDR4-3733 MHz s'est avéré 1,5 % plus rapide avec Gear 2, en moyenne sur l'ensemble de nos tests CPU, par rapport à Gear 1 à la même fréquence de 3733 MHz. La Gear 2 était plus rapide de 3,42 % dans le test multithreaded Cinebench R23 et de 6 % dans le test MySQL. Dans les charges de travail de rendu et de médias qui s'étendent sur tous les cœurs, la Gear 2 est plus rapide de 1 à 3 %. Ce n'est qu'avec des charges de travail moins parallélisées, comme les jeux, que la Gear 2 est à la traîne de la Gear 1, mais pas de beaucoup.



Dans notre test du i5-11400F, nous avons montré qu'en faisant fonctionner votre processeur en Gear 2, vous faites en sorte que vos contrôleurs de mémoire consomment moins d'énergie, ce qui libère du budget d'énergie pour les cœurs du CPU, ce qui se traduit par les gains de performance en nT que nous voyons ici. Nous avons découvert que l'uncore peut tirer entre 5 et 10 W de plus en mode Gear 1. Il s'agit d'une puissance précieuse qui vient grever le budget énergétique déjà limité de cette puce au TDP de 65 W.



Pour lire le test : Cliquez ICI.



Ce comportement n'a pas été observé dans nos tests des i5-11600K et i9-11900K du jour de lancement, car le i5-11400F est notre premier Rocket Lake avec un TDP de 65 W. Nous nous attendons à ce que la disparité entre le Gear 2 et le Gear 1 aux paramètres de base ne fasse que s'accroître avec les modèles 65 W à nombre de cœurs plus élevé, tels que le Core i7-10700/F et le i9-11900/F. La vitesse 1 revient en tête lorsque vous utilisez les options de limitation de puissance offertes par les cartes mères. Ces dépassements varient d'une carte mère à l'autre, mais ils libèrent généralement un budget d'alimentation plus important pour que les cœurs de votre CPU puissent mieux soutenir leurs fréquences de boost. Pour plus de données et de commentaires, n'oubliez pas de lire notre test du Core i5-11400F.



TECHPOWERUP