THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad CPU : Le TA 120 EX.



Thermalright a le vent en poupe avec ses récents lancements de refroidisseurs de CPU, dont le dernier en date est le TA 120 EX. Positionné un cran au-dessus de sa série TRUE Spirit 120, le TA 120 EX se caractérise par une pile d'ailettes en aluminium dense avec 52 ailettes espacées de 1,6 mm, contre 48 ailettes sur le TRUE Spirit 120. Le refroidisseur est également légèrement plus grand et plus lourd. La chaleur, aspirée par une base en cuivre à finition miroir, est acheminée vers la pile d'ailettes par cinq caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur.























Un ventilateur Thermalright TL-C12 PRO-G est inclus avec le refroidisseur. Ce ventilateur de 120 mm est doté d'un palier à dynamique des fluides, tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 850 tr/min, poussant jusqu'à 82 CFM de flux d'air, à une pression statique de 2,1 mm H₂O et un niveau de bruit maximal allant jusqu'à 29,6 dBA. Avec son ventilateur en place, le TA 120 EX mesure 124 mm x 70 mm x 154 mm (LxPxH), pour un poids de 680 g. Parmi les types de sockets CPU pris en charge figurent AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP