Gigabyte prépare des cartes mères AMD X570S à refroidissement passif.



AMD a présenté son chipset X570 en juillet 2019 pour coïncider avec le lancement des processeurs Ryzen 3000. Le chipset X570 consommait plus d'énergie que les chipsets précédents et nécessitait un ventilateur de refroidissement dédié sur la plupart des cartes qui étaient souvent bruyantes ou peu fiables.











AMD semble préparer une mise à jour du chipset X570S plus efficace et silencieux avec un refroidissement passif. Gigabyte a récemment soumis huit nouvelles cartes mères à la CEE qui semblent être équipées du nouveau chipset. Les modèles spécifiques soumis comprennent les AORUS MASTER, AORUS ELITE AX, AORUS ELITE, AORUS PRO AX, AERO G et GAMING X. Il reste à voir si tous ces modèles seront commercialisés et si d'autres fabricants préparent ou non de nouvelles cartes.



VIDEOCARDZ