Creative annonce le casque sans fil SXFI AIR GAMER.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui la sortie du Creative SXFI AIR GAMER, qui intègre les meilleures caractéristiques du SXFI AIR et du SXFI GAMER pour le casque Super X-Fi le plus polyvalent à ce jour. Grâce à la connectivité Bluetooth 5.0 et USB-C, le SXFI AIR GAMER offre aux utilisateurs le meilleur des deux mondes : une musique sans fil, des films et des jeux sans décalage lorsqu'ils sont branchés sur un PC ou une console. Il est également doté d'une foule de fonctionnalités qui améliorent la communication vocale, que ce soit dans les jeux, les conférences téléphoniques au travail ou les cours en ligne.



















Parmi les autres caractéristiques, citons la fonction de commande tactile intuitive sur l'oreillette, le microphone CommanderMic avec une clarté de niveau professionnel et le profil audio SXFI BATTLE Mode pour offrir une expérience optimale aux joueurs passionnés. Il est équipé d'un câble USB renforcé de Kevlar pour une plus grande durabilité et d'oreillettes surdimensionnées en peluche pour un confort durable.



Idéal pour les films et la musique, encore mieux pour les jeux



Conçu avec des haut-parleurs en néodyme de 50 mm de haute qualité, le SXFI AIR GAMER offre des détails riches et vivants avec une clarté exceptionnelle et des basses puissantes pour une expérience immersive grâce à Super X-Fi, la technologie primée qui offre un son holographique haute définition comme s'il y avait un système multi-haut-parleurs haut de gamme installé dans le casque.



Ces écouteurs USB hybrides sans fil sont également dotés du nouveau mode SXFI BATTLE, un profil audio spécialement conçu pour offrir une meilleure expérience de jeu aux utilisateurs grâce à des signaux audio précis, une projection à distance et une directionnalité qui donnent aux joueurs un avantage lorsqu'ils jouent à des jeux de tir à la première personne.



Les sorciers des technologies vocales



Doté du dernier CommanderMic, qui présente une conception acoustique unique avec un filtre anti-pop intégré et la technologie de microphone SXFI inPerson, le SXFI AIR GAMER offre une meilleure suppression du bruit tout en amplifiant la prise de voix pour une communication plus claire et plus efficace. Avec le réalisme audio de Super X-Fi, c'est aussi un casque idéal pour les conférences téléphoniques au travail et l'apprentissage en ligne à la maison, car les utilisateurs ont l'impression d'être en face de leur interlocuteur dans la même pièce.



La toute nouvelle technologie GamerChat, qui fait ses débuts, permet aux utilisateurs de profiter des effets audio holographiques Super X-Fi non seulement pour le jeu, mais aussi pour le chat mobile via Bluetooth. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent répondre simultanément aux appels entrants sans avoir à retirer leur casque et se replonger dans l'action sans interruption du jeu. Elle fonctionne également très bien avec les plateformes de jeu comme la Nintendo Switch qui ne prend généralement pas en charge les communications dans le jeu.



Pour un confort tout au long de la journée



Équipé de nouveaux coussinets en cuir protéiné qui sont doux au toucher, le SXFI AIR GAMER fait monter le niveau de confort de quelques crans par rapport aux modèles précédents. Les oreillettes sont perforées pour une meilleure respirabilité, et sont surdimensionnées pour un meilleur espace pour les oreilles et un meilleur amortissement. Tous ces éléments contribuent à réduire la fatigue liée aux écouteurs, même en cas d'utilisation prolongée.



Une abondance d'accessoires



- Câble USB-C renforcé en Kevlar, conçu sur mesure pour une durabilité et une résistance accrues.

- Câble d'entrée de ligne de 3,5 mm, permettant aux utilisateurs de se connecter à n'importe quelle source audio traditionnelle pour l'améliorer avec Super X-Fi.

- CommanderMic, principalement pour les jeux et les conférences téléphoniques.

- Microphone NanoBoom comme alternative au CommanderMic plus long

- Un adaptateur USB-C vers USB-A est également inclus pour la connexion aux anciens appareils USB-A.

- Avec sa conception complexe, son confort, son excellente qualité audio et sa connectivité polyvalente, le Creative SXFI AIR GAMER a tout pour être le casque polyvalent idéal pour les jeux, la musique et les films, ainsi que pour les conférences téléphoniques et l'apprentissage en ligne.



Prix et disponibilité



Il est disponible sur le site de CREATIVE : Cliquez ICI.



Le prix est de : 139.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP