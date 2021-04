MSI présente les nouveaux ordinateurs portables 2-en-1 de la série Summit, conçus selon le Golden Ratio.



Les premiers ordinateurs portables Summit de MSI ont été bien accueillis par les utilisateurs professionnels. Maintenant, les nouveaux membres sont présentés ! Entouré de l'effet spécial captivant de la spirale du nombre d'or, MSI a dévoilé en grande pompe la "MSIology : Determined to Succeed 2021". Illustrant la perfection du nombre d'or, MSI a lancé la série Summit, y compris les lauréats des "CES Innovation Awards", le Summit E16 Flip et le MSI Pen de MSI, le gagnant du "Best of the CES 2021", le Summit E13 Flip Evo, et la station d'accueil USB-C Gen 2 de MSI. Au cours de l'événement virtuel, MSI a présenté les styles de travail polyvalents et a montré comment la série Summit de MSI peut libérer le potentiel des utilisateurs pour stimuler les affaires et la productivité.























" Comme l'a dit un jour le célèbre auteur Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée équivaut à de la magie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour assister à la magie du nouveau MSI Summit", a fièrement annoncé Iris Chuang, directeur de la gestion des produits pour les ordinateurs portables MSI, lors de l'ouverture du lancement du nouveau produit. Symbole d'esthétique, une spirale géante au ratio d'or soulignait l'esprit de la MSIologie, qui consiste à concevoir des ordinateurs portables impeccables pour les perfectionnistes déterminés à réussir.



Les ordinateurs portables convertibles Summit E13 Flip Evo et Summit E16 Flip sont les meilleurs outils pour un travail au rythme effréné



De nos jours, les gens passent de plus en plus de temps à travailler à distance. Un ordinateur portable, complet et multifonctionnel sera un outil parfait pour une installation de bureau à distance. Au cours de l'émission, l'animateur a fait la navette entre le bureau, le café et la maison, montrant comment les tout nouveaux ordinateurs portables de la série Summit peuvent s'intégrer de manière transparente dans le travail de l'utilisateur, les occasions sociales, le temps passé en famille et différents scénarios.



Il démontre que l'ordinateur portable est devenu un partenaire de travail, un compagnon de loisirs ou un fidèle compagnon qui sécurise vos données et vous aide à relever les défis dynamiques et rapides de la nouvelle ère moderne. "Vous attendez d'un ordinateur portable qu'il soit extrêmement fin, performant, au design unique, pratique et fiable. Devinez quoi, les derniers portables Summit ont tout cela", a déclaré Iris Chuang.



Les nouvelles séries Summit illustrent la perfection du nombre d'or, à commencer par l'écran 16:10



Lorsque les choses sont parfaitement alignées sur le nombre d'or, elles sont tout simplement magnifiques ! Le point fort des nouveaux ordinateurs portables convertibles Summit 2-en-1 de MSI est la clé de conception parfaite "Golden Ratio". Pour créer la meilleure expérience possible, MSI a étudié la loi de l'esthétique dans les mathématiques et la nature, et a illustré la perfection du nombre d'or !



De l'emplacement du logo à l'écran 16:10 en passant par la conception du boîtier, MSI a appliqué la loi du nombre d'or aux MSI Summit E13 Flip Evo et Summit E16 Flip, et ces ordinateurs portables impeccables sont nés pour les perfectionnistes et les professionnels. Les utilisateurs peuvent choisir le E13 de 13 pouces ou le E16 de 16 pouces à écran plus grand, selon leurs exigences. Voici la caractéristique magique : lorsque l'écran passe de 16:9 à 16:10, la zone visible s'étend de 10 % de plus, ce qui offre plus de place pour les informations tout en réduisant le défilement, et améliore encore la productivité.



Quant au châssis, le Summit E13 Flip Evo et le Summit E16 Flip peuvent se retourner à 360 degrés. Leur conception convertible permet de s'adapter à une variété de scénarios. La série Summit peut être le meilleur outil lors de conférences et d'événements. Elle peut être ajustée pour devenir un moniteur de présentation, ou simplement être utilisée pour visionner des documents de conférence comme une tablette, et être basculée en mode tente pour devenir un tableau blanc pour la prise de notes pendant une discussion de groupe.



En outre, grâce au processus de fabrication CNC pour la conception unibody robuste, les boîtiers sont fins, élégants et plus solides que jamais, sans compromis. Grâce à la technologie unique d'aluminium extrudé, le châssis du Summit E13 Flip Evo offre une grande durabilité et les charnières peuvent supporter une utilisation intensive pendant des années.



La série Summit avec une amélioration de 150% des performances et un transfert de données ultra rapide



La série Summit est non seulement agréable à l'œil, mais aussi puissante en termes de performances. Le Summit E13 Flip Evo est conçu avec la dernière plate-forme Intel Evo, équipée du processeur Intel Core i7 de 11e génération, qui améliore les performances de 150 %, et de la carte graphique Intel Iris Xe qui est 4,5 fois plus rapide que la carte graphique UHD de la génération précédente.



En outre, les performances du Summit E13 Flip Evo sont supérieures de 10 % à celles des autres ordinateurs portables 2-en-1 du même niveau et sont idéales pour répondre à la demande de styles de travail rapides. Pour les personnes qui travaillent à distance, la vitesse de transfert est primordiale ! La série Summit de MSI, équipée d'un SSD PCIe Gen.4, offre deux fois plus de bande passante. Par rapport aux interfaces USB standard, thunderbolt 4 offre une puissance quatre fois supérieure, permettant une vitesse de transmission des données maximale. De plus, le Wi-Fi 6E améliore considérablement la vitesse et les performances du réseau, avec une bande passante beaucoup plus large, sans perturbation des autres appareils sans fil.



Des appels vidéo sans bruit et de haute qualité grâce aux nouvelles techniques de la série Summit de MSI



Pour faire face à la tendance croissante des réunions vidéo, la nouvelle série MSI Summit offre une triple protection de la webcam. Depuis le témoin lumineux, la touche de mise en marche et d'arrêt jusqu'à l'interrupteur physique situé sur le côté de l'ordinateur portable, elle protège véritablement la vie privée de l'utilisateur.



D'autre part, MSI propose également des astuces pour des conférences téléphoniques audio et vidéo de haute qualité. Vous en avez assez des bruits de fond intermittents et inévitables, comme les bavardages ou les bruits de circulation, lorsque vous travaillez à la maison ou dans un bureau éloigné ? Désormais, toutes ces perturbations peuvent être supprimées. La caméra de réduction du bruit MSI permet à la webcam de limiter le bruit du signal et de produire des images de qualité, ce qui peut s'avérer salvateur dans un environnement inévitablement peu éclairé.



Outre la qualité de l'image, les utilisateurs n'ont plus à se préoccuper du bruit environnant. Il suffit d'activer la fonction Noise Cancellation pour dissiper immédiatement tous les bruits de fond du haut-parleur et du microphone et éliminer le moindre bourdonnement de fond, ce qui permet aux utilisateurs de se plonger dans un environnement de réunion calme et professionnel.



Distingué par les CES Innovation Awards, le Summit E16 Flip, la centrale silencieuse et légère !



Redéfinissez le travail avec le Summit E16 Flip, lauréat des "CES Innovation Awards", l'ordinateur portable ultime pour les professionnels productifs. Le Summit E16 Flip est doté d'un châssis noir d'encre bordé d'une bordure dorée. Cet ordinateur portable fin et léger est parfait pour ceux qui sont constamment en déplacement. De plus, son design exquis a fait du Summit E16 Flip le nominé du "IF Design Award", qui peut certainement être un gadget artistique à exposer au bureau ou à la maison pour que les utilisateurs accentuent leur goût extraordinaire.



En plus de toutes les excellentes caractéristiques du Summit E13 Flip Evo, le Summit E16 Flip est équipé de la dernière carte graphique NVIDIA. Grâce à sa puissance, le Summit E16 Flip peut gérer un plus large éventail de tâches exigeantes et de création, comme les logiciels 3D et divers travaux créatifs. Grâce à la nouvelle conception thermique exclusive "Dynamic Cooler Boost", le Summit E16 Flip fonctionne silencieusement sous 35dB, même lorsque le CPU est en pleine charge. De plus, le Summit E16 Flip est équipé de 4 microphones afin de garantir un bon enregistrement audio pour des conférences téléphoniques de haute qualité. Toutes ces optimisations permettent aux utilisateurs de tirer parti du matériel à son plein potentiel.



La station d'accueil USB-C Gen 2 de MSI offre une efficacité de travail inégalée



L'événement virtuel a également révélé des conseils sur la façon d'être bien organisé sur la configuration du bureau. La connexion de toutes sortes de ports peut être une source de tracas ! La MSI Docking Station de 2e génération permet de réduire tous les fils à un seul et d'optimiser la productivité en connectant jusqu'à trois écrans externes 4K UHD et en centralisant plusieurs ports USB. Elle prend en charge une alimentation intégrale de 100 watts. De plus, la MSI USB-C Docking Station Gen 2 peut être un excellent dispositif dans les entreprises en prenant en charge le passage de l'adresse MAC et le Wake-on-LAN (WOL) PXE. Cela fait de cette nouvelle station d'accueil le dispositif parfait pour une utilisation personnelle et là où la gestion informatique de l'entreprise est nécessaire.



Le meilleur outil pour l'élite, lauréat du prix de l'innovation CES 2021 : MSI Pen



Avec le MSI Pen en main, prendre des notes ou écrire devient un moyen naturel et intuitif d'exprimer ses sentiments et ses idées. Utilisant la toute dernière technologie MPP 2.0, le MSI Pen assure un transfert stable et les meilleures performances possibles. Il dispose de 4096 niveaux de pression, ce qui fait que l'écriture et les dessins apparaissent naturellement à l'écran comme de véritables stylos. Pendant le salon, MSI a également montré comment le MSI Pen peut même être utilisé comme une télécommande pour faire fonctionner les présentations et le tableau blanc d'un simple clic. Il s'agit également d'une combinaison parfaite avec le Summit E13 Flip Evo et le Summit E16 Flip. Qu'il s'agisse d'annoter, de prendre des notes, de signer numériquement, de participer à des réunions de brainstorming ou simplement de dessiner pour stimuler l'inspiration, le stylo MSI peut devenir l'outil le plus utile pour montrer la confiance et la sagesse des élites.



Les ordinateurs portables Summit E13 Flip Evo et Summit E16 Flip de MSI sont dotés de performances sans précédent, d'une sécurité de niveau entreprise et d'une autonomie exceptionnelle de 20 heures, le tout dans un design polyvalent et rabattable à 360 degrés. Avec le nouveau stylet MSI et la station d'accueil MSI de deuxième génération, la nouvelle série Summit "tout-en-un" peut considérablement améliorer les capacités, les affaires et la productivité des utilisateurs.



TECHPOWERUP