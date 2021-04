MSI vend son 3 millionièmes moniteurs de jeu en 3 ans et lance une édition limitée du moniteur MSI Optix.



MSI, le premier fabricant mondial de matériel de jeu, a franchi le cap des 3 millions de moniteurs vendus. L'entreprise a commencé son incursion dans la fourniture d'expériences visuelles de premier ordre aux joueurs, il y a des années avec du matériel PC fiable. Cependant, elle n'a fait un pas dans le monde de la technologie d'affichage qu'avec le lancement de son premier moniteur Gaming en 2016. Depuis lors, MSI a réaffirmé son engagement envers la qualité et a offert de la valeur aux joueurs à maintes reprises. Et au fil des années, elle en a appris davantage sur ce que les joueurs aiment et s'est attachée à concevoir les meilleurs produits d'affichage du marché. Aujourd'hui, elle sait que cet engagement n'est pas passé inaperçu.







MSI est fier d'annoncer une étape révolutionnaire pour ses moniteurs de jeu : 3 millions de moniteurs de jeu vendus en seulement 3 ans ! En tant que nouveau venu dans le domaine de la technologie d'affichage, c'est un honneur pour la société qui a consacré beaucoup de temps et d'efforts à comprendre ce que les joueurs attendent d'un moniteur de jeu.







Counting Milestones : Une quête épique de l'excellence







L'objectif de fournir l'expérience de jeu ultime est toujours le moteur de MSI. Une quête sans fin de la perfection. Pourtant, tout a commencé en novembre 2016 avec le lancement du moniteur de jeu MSI Optix G27C.



Quelque chose de particulier pour marquer une occasion spéciale : Moniteur MSI Optix en édition limitée



En ce moment historique, MSI souhaite remercier tous ses ingénieurs et son personnel, ses partenaires, et bien sûr, les joueurs, sans qui cette étape n'aurait pas été possible. Pour que cette célébration atteigne un niveau supérieur, MSI a décidé de peindre la ville en rouge avec une édition spéciale du moniteur de jeu MSI Optix MAG274QRF-QD qui présente un magnifique look entièrement rouge.



L'édition limitée du moniteur de jeu Optix MAG274QRF-QD bénéficie toujours de toutes les spécifications et caractéristiques qui le rendent si populaire auprès des joueurs. Il a juste été frappé d'une dose de rouge pour marquer cette occasion ! 3 millions de moniteurs vendus, c'est une étape importante. Cela ne fait aucun doute. Cela dit, ce n'est aussi que le début du voyage de MSI pour équiper chaque joueur dans le monde avec le meilleur de la technologie d'affichage. L'équipe promet d'écouter les commentaires des joueurs pour s'assurer que MSI conçoit des produits d'affichage plus avancés et de qualité supérieure dans les années à venir.



TECHPOWERUP